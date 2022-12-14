6旬婦遇假檢警遭詐675萬元 大園警循線破獲詐騙集團

桃市大園區66歲陳姓婦人今年10月接獲假檢警電話遭詐675萬元，桃市警大園分局獲報後，循線先行查獲2名取款車手，陸續查獲鄧姓女主嫌等7名詐騙集團成員。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/14 16:29

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市大園區66歲陳姓婦人今年10月接獲假檢警電話，指稱她的帳戶涉及綁架案件，且有300餘萬元匯入，陳婦不察，依據指示提領675萬元交付，家屬得知報警，桃市警大園分局獲報後，循線先行查獲2名取款車手，近2個月持續向上溯源追查，陸續查獲鄧姓主嫌等7名詐騙集團成員，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌移送偵辦。

大園分局表示，陳姓婦人接獲假檢警電話，謊稱她涉及綁架案件，且有350萬元贖金已匯入陳婦帳戶，若想證明清白則須將帳戶內的存款提領出來，交由專員進行調查後拿到法院公證，陳婦被嚇到不知所措信以為真，遂將帳戶內675萬元存款提領出來，並拿到指定地點進行交付，陳婦家屬後續得知此情形，直覺是遭到詐騙，隨即向警方報案。

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警方獲報後循線查獲2名取款車手，經持續向上溯源追查，陸續查獲以21歲鄧姓女子為首的7名詐騙集團成員，警詢後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園分局指出，假檢警詐騙對象多為以高齡長者，詐騙集團看準長輩警覺性較低，顯少向外求助查證的特點來進行詐騙，呼籲民眾多一分警覺，少一分損失，掌握「一聽、二掛、三查證」之原則，降低被害風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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