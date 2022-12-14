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    影城資料外洩 詐團扮客服騙女大生匯出10萬

    警方跟女大生說這是詐騙集團「解除分期付款」詐騙手法，但女大生已匯10萬出去，當場急得哭出來。 （記者鄭景議翻攝）

    警方跟女大生說這是詐騙集團「解除分期付款」詐騙手法，但女大生已匯10萬出去，當場急得哭出來。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/12/14 16:08

    〔記者鄭景議／台北報導〕1名北市女大生日前接到某影城訊息，稱內部資訊會員和個資有異常情形，導致她的帳號被誤升級成高級會員，需要每月繳會費，女大生馬上去超商依指示要匯款解除高級會員，機警超商店員報警，警方發現這是詐騙集團常用的「解除分期付款」詐騙手法，但女大生已匯10萬出去，當場急得哭出來。

    警方表示，當時店員看到女大生戴著耳機在超商內，手上拿著大量現金，操作機台購買點數過程中還一直交談，直覺有異，隨即報警，警方趕到後，她面對警察詢問，還戴著耳機，狀似不敢掛斷電話。

    經警員詢問，女大生才說，接獲自稱影城的來電訊息，稱因駭客關係，內部資訊會員和個資有異常情形，導致她帳號錯誤升級成高級會員，需要每月繳納會費，必須轉接銀行處理，假行員再聲稱金管會要求公正認定，為解除此類錯誤需要至ATM及網路銀行操作解除錯誤設定，但警方一聽就馬上告知這是詐騙電話，女大生聽了不敢置信，直呼「怎麼會這樣，怎麼辦」。

    由於女大生已匯出10萬元，警方緊急受理報案，正積極偵辦。

    警方呼籲，這類手法就是傳統「解除分期付款」詐騙，而相關業者應加強會員資料防護系統，並於官方網站、訂票系統等通路提醒民眾慎防遭詐，民眾如接獲類似商家、網購平台、銀行客服來電，告知因系統錯誤需利用網路銀行或ATM重新設定，也切勿相信，請直接掛掉。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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