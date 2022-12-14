為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    原民獵人嫌申請槍證流程麻煩 暗夜攜槍打獵遭逮

    宗姓男子等3名原民獵人，未持槍證就攜槍入山打獵，遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    宗姓男子等3名原民獵人，未持槍證就攜槍入山打獵，遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/14 15:52

    〔記者徐聖倫／新北報導〕為保護台灣各族群傳統文化，在有打獵習俗的原住民族群中，具原民身分的獵人是可以透過合法管道取得「原住民自制獵槍使用證」。但13日凌晨，卻有3名原住民男子未持有槍證，即帶著獵槍前往新北市三峽插角山區打獵，經警方攔查3人，並全數帶回，警方也扣下3把獵槍。

    據了解，28歲宗姓男子、29歲王姓男子、22歲高姓男子皆為原民身分，3人在13日凌晨1時許開車前往三峽區插角里準備打獵。凌晨的插角山區本就鮮有人煙，插角派出所所長劉銘輝與該所同仁值勤時發現路上有車，且3人見到警車後車速突然放慢，行為鬼祟，於是將車輛攔下查看。

    警方往車內一瞧，赫見3人的身旁各放1把獵槍，警方當即要求3人下車查看槍證，未料3人都沒有槍證，於是警方將其悉數逮捕，並扣下獵槍3把、鋼珠彈132顆、自制彈殼33顆、自制撞針6個、通槍條3個、喜得釘80顆。

    偵詢時，3人向警方供稱他們覺得跑流程申請槍證很麻煩，結果一拖再拖，這次來插角打獵已是第2次，上一次沒有被發現，他們才覺得插角可能連警方都不太巡邏，所以才會再來第2次，警方則斥責他們心存僥倖，並要求日後一定要去申請槍證不可再拖。警詢後，依槍砲罪嫌，將宗男等3人移送法辦。

    警方扣下3把獵槍、鋼珠彈等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下3把獵槍、鋼珠彈等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總統特赦原住民獵人王光祿 非常上訴案今被駁回
    2021/12/29 17:42

    總統特赦原住民獵人王光祿 非常上訴案今被駁回
    王光祿案》原民盼擁「安全」槍枝 內政部：須兼顧社會治安
    2021/03/09 15:00

    王光祿案》原民盼擁「安全」槍枝 內政部：須兼顧社會治安

    亞洲國際知名歌手李毓芬《再見公主》單曲發布
    原民王光祿獵槍案釋憲 大法官再次公布爭點題綱
    2021/03/06 18:16

    原民王光祿獵槍案釋憲 大法官再次公布爭點題綱
    網傳槍砲條例修正案將更嚴格規範原民自製獵槍 警署：誤解
    2019/11/27 22:42

    網傳槍砲條例修正案將更嚴格規範原民自製獵槍 警署：誤解
    原住民身分作掩護 男子製土造獵槍販售
    2017/09/08 10:32

    原住民身分作掩護 男子製土造獵槍販售
    申登自製獵槍資格設限 原民怨
    2015/01/13 18:05

    申登自製獵槍資格設限 原民怨
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播