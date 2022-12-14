原民獵人嫌申請槍證流程麻煩 暗夜攜槍打獵遭逮

宗姓男子等3名原民獵人，未持槍證就攜槍入山打獵，遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/14 15:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕為保護台灣各族群傳統文化，在有打獵習俗的原住民族群中，具原民身分的獵人是可以透過合法管道取得「原住民自制獵槍使用證」。但13日凌晨，卻有3名原住民男子未持有槍證，即帶著獵槍前往新北市三峽插角山區打獵，經警方攔查3人，並全數帶回，警方也扣下3把獵槍。

據了解，28歲宗姓男子、29歲王姓男子、22歲高姓男子皆為原民身分，3人在13日凌晨1時許開車前往三峽區插角里準備打獵。凌晨的插角山區本就鮮有人煙，插角派出所所長劉銘輝與該所同仁值勤時發現路上有車，且3人見到警車後車速突然放慢，行為鬼祟，於是將車輛攔下查看。

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警方往車內一瞧，赫見3人的身旁各放1把獵槍，警方當即要求3人下車查看槍證，未料3人都沒有槍證，於是警方將其悉數逮捕，並扣下獵槍3把、鋼珠彈132顆、自制彈殼33顆、自制撞針6個、通槍條3個、喜得釘80顆。

偵詢時，3人向警方供稱他們覺得跑流程申請槍證很麻煩，結果一拖再拖，這次來插角打獵已是第2次，上一次沒有被發現，他們才覺得插角可能連警方都不太巡邏，所以才會再來第2次，警方則斥責他們心存僥倖，並要求日後一定要去申請槍證不可再拖。警詢後，依槍砲罪嫌，將宗男等3人移送法辦。

警方扣下3把獵槍、鋼珠彈等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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