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    考日語檢測被提醒「口罩戴好」 成績不理想告監考員求償7萬

    考日語檢測被提醒「口罩戴好」，成績不理想竟告監考員求償7萬，桃園地院簡易庭法官駁回。（記者鄭淑婷攝）

    考日語檢測被提醒「口罩戴好」，成績不理想竟告監考員求償7萬，桃園地院簡易庭法官駁回。（記者鄭淑婷攝）

    2022/12/14 14:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕羅姓男子今年7月間在中原大學進行JLPT日本語能力檢測，不滿被監考人員要求「口罩戴好」，又在考場教室走來走去，導致他考試不順利，事後竟向該名監考人員及JLPT檢測中心負責人提告，各求償7萬元及3萬元，桃園地院簡易庭法官認為，監考人員要求考生戴好口罩、在試場走動確認考生有無遵守規定，是基於監考職責，難認與羅男考試不順利有何因果關係，日前駁回羅男之訴。

    羅男主張，今年7月3日下午他在中原大學進行第1節讀解考試，過程中監考人員突然走近他座位且很兇地說：「口罩戴好！」並在教室來回走動，他考試的情緒整個被打擾，導致考試不順利，並耗損他為考試所花的時間及金錢，提告向該名監考人員及JLPT檢測中心負責人各求償7萬元及3萬元。

    判決指出，羅男未具體說明有何權利受到侵害，也沒有補正該名監考人員的姓名，從羅男所陳述的事實，該名監考人員僅是依規定要求考生佩戴好口罩，來回巡視亦是在確認考生有無遵守規定，開口要求身為考生的羅男戴好口罩，是基於監考人員職責，與羅男考試順利與否並無因果關係，羅男之訴顯無理由。

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