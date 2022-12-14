網購這些器具警網巡起疑 破栽種、提煉大麻油一條龍工廠

警方前往大麻栽種工廠查緝。（圖由警方提供）

2022/12/14 09:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前網巡發現疑似大麻工廠資訊追查蒐證，經報請檢方指揮偵辦，果然循線在彰化縣一處鐵皮屋破獲栽種、提煉一條龍作業的大麻工廠，除查扣市價超過百萬的大麻植株、成品等贓證物，同時逮捕兩名涉嫌合夥分工的男子，全案最近檢方偵結，依毒品罪起訴在案。

台中市第六分局日前網路巡邏，發現有不法分子透過購物網站平台，大量分批購買照明燈、攪拌器及燒杯等相關器具，研判是大麻工廠，經報請彰化地檢署檢察官指揮後，持搜索票前往彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋查緝，當場查獲涉嫌栽種大麻的林姓（36歲）、柯姓男子（43歲）。

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警方當場查獲大麻植株15株、已發芽大麻種子12顆、攪碎大麻3包（淨重342.08公克）、大麻油2瓶（淨重13.40公克）及大麻油電子菸彈3顆，另查扣栽種、萃取大麻油之工具等證物，經查，林、柯二人利用該處承租的鐵皮屋，作為栽種大麻、製造大麻電子菸油場所，在室內使用照明設備栽種大麻活株，待大麻成熟開花後，將大麻花陰乾後製成大麻毒品，或是進一步萃取大麻油，合成為大麻電子菸油。

而兩人警訊中也坦認涉案，供稱是合夥關係，由柯男自網路購入大麻種子後，交由林男負責栽種及萃取提煉等後續作業，而兩人依毒品罪移送彰化地檢署後，全案近日偵結起訴；警方呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金之重罪，民眾切勿以身試法。

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警方前往大麻栽種工廠查緝。（圖由警方提供）

警方當場查扣大麻植株。（圖由警方提供）

警方查扣大麻電子菸油。（圖由警方提供）

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