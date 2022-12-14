老爸3200萬壽險理賠金全匯自己戶頭 里長侵占被判刑

里長涉嫌侵占3千多萬遺產被判刑，案由高雄高分院審理。（資料照）

2022/12/14 07:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市1名大地主過世，3200萬元壽險理賠金由6名子女共同繼承，不料其中當里長的兒子，涉嫌侵吞全部款項被地院依侵占罪判處有期徒刑1年半，可上訴。

判決書指出，這名大地主在2007年6月間往生，他生前曾2保險公司投保，這2家保險公司並與他繼承的6名子女因理賠糾紛打民事官司，期間該里長則獲家人委託全權處理。

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2012年5月17日上午，兩造在地院進行調解並成立，2家保險公司同意分別給付2958萬元、241萬元，共計3200萬元予里長兄妹等6人。

2019年8月1日，里長的另5位兄妹因另案遺產分割案件，閱覽法院上開案件訴訟卷宗，赫然發現3200萬和解金，早於2012年8月15日至隔年1月5日，保險公司用支票支付，里長並在2015年1月初前，全部兌現並匯入他戶頭，因而涉嫌侵占罪被起訴。

里長承認收取和解金，也未分配給家人，但稱其中1500萬元，是給社會人士的處理費，關於和解金額、處理費等，都有跟家人說，剩下1700萬元是遺產，錢還在他手上，可以拿出來，現在遺產分割訴訟還在進行中，否認犯行。

承辦法官開庭調查，認為被告陳述內容與事實有出入，不採信其辯解，判決有罪，他不服上訴，案由高雄高分院審理中。

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