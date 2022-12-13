偷書大盜出獄重操舊業 偷啤酒「漏餡」被逮判4年

偷書大盜蕭文嘉，曾犯下7年偷竊12萬本書，被判刑1年6月罪行，他出獄後重操舊業，再行竊近3000本書轉賣獲利，彰化地院審理判處4年徒刑，可易科罰金。（資料照）

2022/12/13 19:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕41歲男子蕭文嘉曾犯下7年偷竊12萬本書，轉賣獲利千萬元，事後遭判刑1年6月罪行，蕭男出獄後繼續重操舊業，一年內又偷竊近3000本書，但被害書店找不到證據只能任其逍遙法外，直到去年10月，他到某全聯福利中心偷竊啤酒遭逮，警方持搜索票進入住處才發現遭竊書籍，因此漏餡。彰化地院審理，認為蕭男共犯竊盜罪20罪，每罪判處徒刑5月，應執行4年，可易科罰金。

2015年嘉義市警方查獲蕭文嘉涉嫌以「螞蟻搬象」手法到書店偷書，7年來偷遍國內金石堂、墊腳石等50家書店、超過12萬本書籍，再透過自營網拍賣場，以市價6折銷贓，平均月入10萬元，因此開百萬名車代步，住千萬透天厝，後來蕭男行徑被拆穿，2016年被依竊盜罪判處徒刑3月共145個，定應執行1年6月。

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未料蕭男出獄後沒多久又繼續重操舊業，其中在2020年11月15日在彰化某書局偷了9本書，事後被依累犯，加重判刑8月，但蕭男根本無所謂，當日晚上還跑到全聯福利中心溪湖店偷竊3瓶可樂娜啤酒、開心果跟檸檬等，店方發現報警，他行蹤因此被鎖定，彰化警方持搜索票進入住處，發現滿屋子都是偷來的書籍，罪證確鑿。

判決書指出，蕭男於2020年10月至2021年4月間，陸續在台北、台中及彰化等地的19間書店竊取近3000本書，然後再從雅虎拍賣網站開設的「69書庫」賣場，將偷來的書籍以市價6.9折售出，蕭男被捕時，已變賣剩下725本。

彰化地檢署起訴書指出，蕭文嘉為竊盜累犯，5年內故意再犯案，依法規定應加重其刑；彰化地院審理，認為蕭男罪行已構成接續犯要件，且為累犯，一罪一罰下共犯20件竊盜罪，每罪處以5月徒刑，應執行徒刑4年，可易科罰金。

承辦檢方表示，蕭男每次都背著大背包偷書，並利用防盜漏洞通過檢查，再以低於市價行情於網路出售，除了負擔運費，幾乎是零成本獲利，他食髓之味後，即使被抓判刑仍繼續行竊，儼然目無王法，因此具體求其重刑。

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偷書大盜蕭文嘉曾犯下偷竊12萬本書罪刑，警方查扣時猶如圖書大展。（資料照）

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