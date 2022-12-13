今年第3次來！黃明昭抵新竹市警局視導掃黑專責隊

警政署長黃明昭（中）今天率警政署高階警官南下新竹，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會。（記者蔡彰盛攝）

2022/12/13 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕警政署長黃明昭今天率警政署高階警官南下新竹，召開掃黑專責隊與精進警風紀作為視導座談會，交付掃黑專責隊重要任務，深入追查暴力犯罪幕後幫派組織、刨根溯源；另也提醒各級主官管落實走動式管理，從找人、找場所、找問題，觀察所屬言行舉止，發現問題及時處理，以維護警察風紀。

為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，黃明昭今率領刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任張榮興等幹部，到新竹市警察局召開視導座談會，除了提示掃黑重點之外，也強調重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，如有違法違紀情事，應予以嚴懲，絕不寬貸，以維護警察風紀。

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局長郭士傑表示，強力要求掃黑及警紀；掃黑專責隊是新成立措施，重點工作是掃蕩黑幫，針對聚眾鬥毆或暴力事件，嚴加分析蒐證，追查幕後黑手，長期蒐報黑道幫派情資，預防犯罪事件發生，黑道幫派生財方式已多元化發展，從詐欺集團、毒品走私，都有幕後操縱者，將整合轄區幫派組織資料，從源頭掃蕩。

郭士傑強調，警察風紀是警察命脈，也將精進警察風紀作為，加強內部管理考核、主動積極查處，展現不掩飾、不庇縱決心，落實「警紀警辦」原則，以維護警察風紀。

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