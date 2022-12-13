丟下孕妻偷約3男開房間洗劫財物 男落網哀求「別告訴老婆」

30多歲鍾姓男子先後約3名男網友去開房間，趁對方淋浴之際，偷走錢包及手機，台北地檢署今依3件竊盜罪將他起訴，並聲請簡易判決處刑。（資料照）

2022/12/13 17:12

〔記者錢利忠／台北報導〕有毒品前科的30多歲鍾姓男子在妻子待產時，冒充友人身分上網交友，先後約3名男網友去開房間，趁對方淋浴之際，偷走對方錢包及手機，後來鍾男因另犯他案而入獄服刑，他被借提出庭時怕被妻子發現他在外不忠，主動承認所有犯行；台北地檢署今依3件竊盜罪將他起訴，並聲請簡易判決處刑。

檢方調查，鍾男自今年4月開始，多次冒用王姓毒友的身分，以王男的手機號碼註冊交友網站會員，自今年10月為止，陸續約3名男網友出來開房間，其中2次約在對方住處，另1次則相約在旅館，他的孕妻則被蒙在鼓裡。

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鍾男趁對方進廁所淋浴時，偷偷將對方的錢包、手機等財物洗劫一空，因此陸續被3名受害的男網友提告，由於鍾男冒用王男的身分註冊交友網站會員，還一度連累王男遭警詢，後來王男從被害男網友提供的照片，指認出是鍾男所為，此時鍾男卻另涉他案，已在獄中服刑。

檢方借提鍾男出庭時，他擔心在外與男網友開房間被孕妻發現，立即坦承所有犯行，並哀求檢警不要將此事告知他的妻子。檢方考量鍾男已認罪，將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

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