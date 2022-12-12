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    機車行當掩護 網評5顆星老闆改槍被逮

    警方持搜索票上門查緝。（警方提供）

    警方持搜索票上門查緝。（警方提供）

    2022/12/12 20:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一間機車行在網路有5星級評價，顯見葉姓老闆的修車技術頗受顧客好評，未料好手藝卻用錯地方，自稱愛槍成痴的他，竟利用機車行當掩護從事槍枝改造，台中市刑大今年8月間獲報前往搜索，當場查獲他購入俄國進口馬可洛夫型空氣槍，改造成具殺傷力手槍，全案也在最近由台中地檢署依槍砲罪起訴。

    據查，42歲葉男平日在台中市潭子區經營機車行，由於他精通機械維修知識，有顧客在Google map評論該機車行5顆星，還有「30年的老機車在這裡獲重新生！」、「老闆手藝很好精通輕、重型機車的維修技術，更厲害的是能自己動手製作損壞和缺憾的配件」等留言，可見其維修機車服務頗受顧客好評。

    然而自稱愛槍成痴，也是南部某射擊協會成員的他，竟在機車行打烊時關起門鑽研槍枝改造相關技術，隨後先在玩具店以1萬8000元價格購入俄羅斯進口的馬可洛夫型空氣手槍，接著利用自身機械改造專業，以機車行內車床、鑽頭等工具，貫通槍管並換置自行製作撞針，並以空砲彈試射確認槍枝得以擊發，使該空氣手槍成為具殺傷力改造槍枝。

    案經台中市刑大偵四隊接獲情資，與刑事局中打五隊共組專案小組，報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮偵辦，今年8月間持搜索票上門查緝抓人，當場查獲改造手槍1把、彈匣1個、彈殼1個、撞針1根、砂輪機2組、車床1台，以及改造工具1批等贓證物。

    扣案改造槍枝經送刑事局鑑定後認具殺傷力，全案最近經檢察官偵查終結，認定葉男未經許可製造可發射子彈具有殺傷力改造槍枝的犯罪事證明確，依法提起公訴在案；台中市刑大表示，非法槍支嚴重危害社會治安，將持續加強查緝，遏止重大暴力犯罪，呼籲民眾如有相關不法情資，請撥打110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪，淨化社會治安。

    葉男以機車行做掩護改造槍枝。（警方提供）

    葉男以機車行做掩護改造槍枝。（警方提供）

    警方查扣改造的俄國進口馬可洛夫型空氣槍。（警方提供）

    警方查扣改造的俄國進口馬可洛夫型空氣槍。（警方提供）

    警方查扣改造工具。（警方提供）

    警方查扣改造工具。（警方提供）

    葉男機車行在網路頗受好評。（警方提供）（記者許國楨攝）

    葉男機車行在網路頗受好評。（警方提供）（記者許國楨攝）

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