為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉縣大林鎮長被控偽造文書無罪確定 簡志偉：傷害已無法彌補

    嘉縣大林鎮長簡志偉被控偽造文書無罪確定。（資料照）

    嘉縣大林鎮長簡志偉被控偽造文書無罪確定。（資料照）

    2022/12/12 18:55

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉被控2019年將嘉縣環保局公文向後翻面遮蔽署名，再以印有2009年前縣長陳明文官印的縣府公文為底，拍照上傳個人臉書，指「嘉縣長是兒皇帝嗎？坐實明文規定是縣內最高指導原則？」一、二審都依偽造文書罪判簡1年3月徒刑，但更一審撤銷有罪判決逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴確定。

    對此，簡志偉回應，尚未看到判決書內容，無法針對細節說明，但他在拚鎮長連任選舉期間，因此案被攻擊，選舉結果並未勝選，此案司法審理結果，雖證明他無罪，但已造成無法彌補的傷害；簡志偉也認為，此案他獲無罪確定，間接證實「明文規定」在嘉義縣是存在的。嘉義縣環保局長張根穆回應，尊重司法判決。

    法院審理時，簡志偉稱因為之前嘉義縣政府在2018年已經同意新增5名清潔隊員給大林鎮公所，然而，2019年再度申請卻遭嘉義縣政府駁回，他認為嘉義縣政府自己前後矛盾，且包含大林鎮在內共有11個鄉鎮請求增加清潔隊員員額，只有大林鎮沒有通過，所以他只是將嘉義縣政府2009年的函文拿出來對照，凸顯縣政府不公。

    嘉義地院一審認為，簡志偉為大林鎮鎮長，綜理全鎮事務，即便對處理申請增加清潔隊員人數有疑義，或是認為遭受不公平待遇，應循理性、合法的方式解決，卻犯本案，依偽造文書罪判簡1年3月徒刑。台南高分院二審駁回簡的上訴，但被最高法院撤銷發回。

    台南高分院更一審則指，簡志偉表達不滿對象是嘉義縣政府以10年前前縣長陳明文頒布2009年清潔隊員額設置額設置基準，而函覆他在2019年請求增加清潔隊隊員員額，主觀上不會使人誤認是同一份公文書，難認有變造公文書的主觀犯意，逆轉改判無罪。最高法院維持更一審見解，駁回檢方上訴確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉縣大林鎮長被控偽造文書 從有罪變無罪確定
    2022/12/12 11:28

    嘉縣大林鎮長被控偽造文書 從有罪變無罪確定
    嘉縣議員質疑用縣府補助款請堂弟 大林鎮長：非事實
    2022/05/24 19:56

    嘉縣議員質疑用縣府補助款請堂弟 大林鎮長：非事實

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    鎮代踢爆先資遣臨時人員再重聘親戚 大林鎮長：歡迎點名勿影射
    2022/05/20 22:23

    鎮代踢爆先資遣臨時人員再重聘親戚 大林鎮長：歡迎點名勿影射
    涉偽造文書判刑1年3月 大林鎮長簡志偉發文：不再競選連任
    2021/03/17 17:06

    涉偽造文書判刑1年3月 大林鎮長簡志偉發文：不再競選連任

    展現永續績效 台新金5度蟬聯DJSI世界指數
    折環保局公文指「坐實明文規定」 大林鎮長涉偽造文書被訴
    2020/12/15 16:14

    折環保局公文指「坐實明文規定」 大林鎮長涉偽造文書被訴
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播