白牌車載客賞落羽松車資200元 違規營業重罰10萬

白牌車載客賞苗栗縣三灣鄉落羽松，違規營業，被警方查獲，苗栗監理站將重罰駕駛10萬元。（苗栗監理站提供）

2022/12/12 18:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗監理站稽查人員10日下午偕同苗栗縣警察局於三灣地區針對民眾檢舉當地落羽松吸引人潮於台3線入口處有白牌車違規攬客情事，當日於台3線101公里附近發現可疑車輛出沒，隨即通報警方攔檢一輛小客車載客4人準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由落羽松至停車場議價車資1人收費50元共載客4人，白牌車駕駛收車資200元，卻被重罰10萬元。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

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蘇淑賢指出，「白牌車」為自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，白牌車駕駛資格未經相關單位把關，所使用車輛無投保乘客險及相關保險，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若事故發生將求償無門，呼籲民眾到景點遊玩如有乘車需求仍應選擇合法汽車運輸業之車輛，安全才有保障。

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