為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    學甲槍擊案通緝孔祥志 孔母籲子盡快投案

    學甲槍擊案遭通緝的孔祥志，警方研判潛逃至東南亞機率高，孔母（左）今由南市議員謝財旺（右）陪同出面，含淚呼籲兒子盡快投案。（謝財旺服務處提供）

    學甲槍擊案遭通緝的孔祥志，警方研判潛逃至東南亞機率高，孔母（左）今由南市議員謝財旺（右）陪同出面，含淚呼籲兒子盡快投案。（謝財旺服務處提供）

    2022/12/12 13:12

    〔記者王涵平／台南報導〕學甲槍擊案遭通緝的孔祥志，警方研判潛逃至東南亞機率高，孔母今由南市議員謝財旺陪同出面，含淚呼籲兒子盡快投案釐清案情，勿被特定人士利用。

    孔母表示，原與孔祥志同住，但案發之後至今1個多月都聯絡不到兒子，這段期間的煎熬讓她精神狀況已經瀕臨崩潰，現在最擔心的是兒子的人身安全，不主動投案會不會是受人所迫？

    孔母說，獨自撫養孔祥志長大，知道他是什麼人，雖然不是很乖的孩子，也曾做過不少錯事，在外面欠了一些錢，但相信自己的兒子絕對不會是自願去開槍的人，因為這是非常重大的刑案，猜測兒子應該有什麼苦衷，被人指使，希望孔祥志看到新聞後可以盡快投案說明，讓司法釐清真相。

    孔母指出，原本並不相信兒子做出這種事情，尤其母子倆跟謝財旺議員有不錯的私交，過去也常拜託謝議員幫忙一些事情，選舉期間也帶著兒子一起當謝議員的志工，孔祥志也都叫謝財旺議員「旺叔」，怎麼可能去開自己叔叔的服務處，如果不是受人所迫，孔祥志不應該做出這種事情。

    謝財旺表示，孔祥志是學甲人，過去惹出一些麻煩是事實，可是不至於會犯下大錯，尤其他來自單親家庭，跟母親相依為命，如今成為亡命之徒也讓媽媽難以接受，通緝令發布後，孔媽媽不斷跟他道歉，深感自責與內疚，讓他感到不捨，呼籲孔祥志儘早投案，說明案情，讓媽媽不要再為他擔心，也讓媽媽知道孩子還安全健在，讓媽媽晚上睡得著覺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學甲88槍擊案涉接應槍手逃亡 李男收押禁見
    2022/12/12 11:53

    學甲88槍擊案涉接應槍手逃亡 李男收押禁見
    學甲88槍案挨轟應「請辭負責」 方仰寧首度回應
    2022/12/11 06:38

    學甲88槍案挨轟應「請辭負責」 方仰寧首度回應

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    學甲88槍案 方仰寧首度透露犯罪集團有3個分工層級
    2022/12/10 22:32

    學甲88槍案 方仰寧首度透露犯罪集團有3個分工層級
    自由日日Shoot》孔祥志「要做驚天動地大事」酒駕怕關 提早回學甲轟88槍
    2022/12/09 05:30

    自由日日Shoot》孔祥志「要做驚天動地大事」酒駕怕關 提早回學甲轟88槍

    展現永續績效 台新金5度蟬聯DJSI世界指數
    自由日日Shoot》孔祥志3度酒駕仍交保 若判刑要關不得易科
    2022/12/09 05:30

    自由日日Shoot》孔祥志3度酒駕仍交保 若判刑要關不得易科
    學甲槍擊案嫌犯孔祥志在逃 疑因酒駕被逮提前動手
    2022/12/08 18:22

    學甲槍擊案嫌犯孔祥志在逃 疑因酒駕被逮提前動手
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播