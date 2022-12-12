學甲槍擊案通緝孔祥志 孔母籲子盡快投案

學甲槍擊案遭通緝的孔祥志，警方研判潛逃至東南亞機率高，孔母（左）今由南市議員謝財旺（右）陪同出面，含淚呼籲兒子盡快投案。（謝財旺服務處提供）

2022/12/12 13:12

〔記者王涵平／台南報導〕學甲槍擊案遭通緝的孔祥志，警方研判潛逃至東南亞機率高，孔母今由南市議員謝財旺陪同出面，含淚呼籲兒子盡快投案釐清案情，勿被特定人士利用。

孔母表示，原與孔祥志同住，但案發之後至今1個多月都聯絡不到兒子，這段期間的煎熬讓她精神狀況已經瀕臨崩潰，現在最擔心的是兒子的人身安全，不主動投案會不會是受人所迫？

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孔母說，獨自撫養孔祥志長大，知道他是什麼人，雖然不是很乖的孩子，也曾做過不少錯事，在外面欠了一些錢，但相信自己的兒子絕對不會是自願去開槍的人，因為這是非常重大的刑案，猜測兒子應該有什麼苦衷，被人指使，希望孔祥志看到新聞後可以盡快投案說明，讓司法釐清真相。

孔母指出，原本並不相信兒子做出這種事情，尤其母子倆跟謝財旺議員有不錯的私交，過去也常拜託謝議員幫忙一些事情，選舉期間也帶著兒子一起當謝議員的志工，孔祥志也都叫謝財旺議員「旺叔」，怎麼可能去開自己叔叔的服務處，如果不是受人所迫，孔祥志不應該做出這種事情。

謝財旺表示，孔祥志是學甲人，過去惹出一些麻煩是事實，可是不至於會犯下大錯，尤其他來自單親家庭，跟母親相依為命，如今成為亡命之徒也讓媽媽難以接受，通緝令發布後，孔媽媽不斷跟他道歉，深感自責與內疚，讓他感到不捨，呼籲孔祥志儘早投案，說明案情，讓媽媽不要再為他擔心，也讓媽媽知道孩子還安全健在，讓媽媽晚上睡得著覺。

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