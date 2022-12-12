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    嘉縣大林鎮長被控偽造文書 從有罪變無罪確定

    大林鎮長簡志偉。（資料照）

    大林鎮長簡志偉。（資料照）

    2022/12/12 11:28

    〔記者溫于德／台北報導〕無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉被控2019年將嘉縣環保局公文向後翻面遮蔽署名，再以印有2009年前縣長陳明文官印的縣府公文為底，拍照上傳個人臉書，指「嘉縣長是兒皇帝嗎？坐實明文規定是縣內最高指導原則？」一、二審都依偽造文書罪判簡1年3月徒刑，但更一審撤銷有罪判決逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴確定。

    2019年10月，簡志偉將嘉義縣環保局公文向後翻面遮蔽署名，再以印有2009年時任縣長陳明文官印的縣府公文為底，拍照上傳個人臉書，指「嘉縣長是兒皇帝嗎？坐實明文規定是縣內最高指導原則？」遭環保局提告。

    法院開庭時，簡志偉辯稱，是因為之前嘉義縣政府在2018年已經同意新增5名清潔隊員給大林鎮公所，然而，2019年再度申請卻遭嘉義縣政府駁回，他認為嘉義縣政府自己前後矛盾，且包含大林鎮在內共有11個鄉鎮請求增加清潔隊員員額，只有大林鎮沒有通過，所以他只是將嘉義縣政府2009年的函文拿出來對照，凸顯縣政府不公。

    嘉義地院一審認為，簡志偉身居大林鎮鎮長，綜理全鎮事務，即便對處理申請增加清潔隊員人數有疑義，或是認為遭受不公平待遇，也應循理性、合法的方式解決，卻犯本案，且依其臉書貼文留言可知，至少有約200人瀏覽貼文後予以表態，因此依偽造文書罪判簡1年3月徒刑。台南高分院二審駁回簡的上訴，但被最高法院撤銷發回。

    台南高分院更一審則指，簡志偉表達不滿對象是嘉義縣政府以10年前前縣長陳明文頒布2009年清潔隊員額設置額設置基準，而函覆他在2019年請求增加清潔隊隊員員額，主觀上不會使人誤認是同一份公文書，難認有變造公文書的主觀犯意，逆轉改判無罪。最高法院維持更一審見解，駁回檢方上訴確定。

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