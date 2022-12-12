中崙所遭闖入案違失重大 監院糾正北市松山警分局送辦員警

監察院。（資料照）

2022/12/12 10:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市松山警分局中崙派出所於去年4月16日凌晨2時許，遭數名黑衣人闖入叫囂，並毀損值勤台公務電腦螢幕，監委陳景峻、蔡崇義調查後，認定全案通報失控、監錄管控失靈、事證調查未翔實、風紀督考失常、移送法院裁罰前未詳加檢視事證等違失。監察院提出糾正，並將相關員警移送偵辦。

2位監委指出，案發時，因數名黑衣人與楊姓教官起口角而闖入中崙所發生衝突，但該分局卻掩飾事實。監院將還原的監視器畫面以秒為單位擷圖分析，並轉譯密錄器、比對各員供述及各次行政報告後，提出調查報告，除糾正松山分局外，並將「縱放人犯」及「登載不實」新事證的涉案員警移送偵辦，並建請將肇事起因的楊員逕送懲戒法院處理。

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2位監委表示，中崙所遭民眾闖入叫囂，其中1人還毀損電腦螢幕，音量之大甚至樓上的勤務指揮中心值班人員都去電詢問，但從中崙所至勤指中心皆無紀錄，已見「通報機制失控」；中崙所時任所長許書桓2次未依規定簽陳分局長核准即擅自調閱駐地監視錄影系統，甚至與負責保管的巡佐傅榮光共同將硬碟格式化，足見「管控機制失靈」。

又，前分局長林志誠在未查證清楚前，即輕率地於22日對外表示，是進入中崙所民眾「不慎」碰撞致電腦螢幕掉落損壞，而後為掩蓋駐地監視影像滅失，而對外以「停電」未錄及復電後「未重新設定」為由搪塞，直至台北市刑大科偵隊還原影像，證實是故意毀損及湮滅證據，更見「調查機制失能」。

甚至，經台北市政府專案小組調查後，才發現楊姓教官4月16日返回駐地前，是與同分局2位警務人員非因公進入「九酒CLUB」該不妥當場所，也有「督考機制失常」的違失，並建請依公務員懲戒法將楊姓教官逕送懲戒法院審理。另，林志誠、許書桓、傅榮光，及案發時當班主管副所長顏敏森，4人已通過彈劾。

2位監委說，經檢視比對各項事證，確認顏敏森明知徐民闖入所內，故意以鐵椅砸壞電腦，竟縱放現行犯離開，此「新事證」另移送檢察官處理；又蕭姓值班警員、陳、楊兩位備勤警員，明知徐民故意毀損電腦等，竟於書面報告以一樣的內容說明「過程中民眾不慎撞倒值勤台電腦螢幕」，工作紀錄簿也載明「無異樣」，與分秒「定格畫面」及「密錄器轉譯」內容不合，此「登載不實」部分亦依法移送偵辦。

監委表示，本案除徐民因觸犯毀損公物罪提起公訴經判刑6個月外，其餘9人均獲不起訴處分。但查何人有進入所內與員警拉扯或毀損公物等情事，只要詳細檢視監視器影像即可得知，松山分局竟將該9人全以違反社會秩序維護法函送，違反社會秩序維護法案件處理辦法，亦有違失。

監委強調，松山分局於案發日發生駐地監視錄影系統被格式化之情事，但警政署函頒的「警察機關駐地安全監視錄影系統設置管理要點」，迄今尚無相關規定，也有疏漏。

監委表示，除了追究案關違失人員責任外，更重要的是如何避免未來類似情事再次發生，警政署應通令各警察機關以本案為鑒，執行公務須遵循法定程序，以維護警譽。

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