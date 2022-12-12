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    首頁　>　社會

    澎湖重大討債押人滋擾案 6人改判要關罕見

    示意圖

    示意圖

    2022/12/12 07:06

    〔記者鮑建信／高雄報導〕2年前澎湖發生重大滋擾案，王姓男子等15人因債務糾紛，分持鋁棒、開山刀等凶器，涉嫌押人毆打李姓男子等2人，王等人被判刑後，檢方針對8人上訴，高雄高分院全部從重判刑，其中有6人改判要關，相當罕見。

    據了解，有傷害前科主嫌王男，與李男有債務糾紛，並在網路發生口角，因而懷恨在心。2020年8月15日深夜11點，王男在澎湖縣馬公市東衛里超商前，邀集蔡等10多人到場後，分別搭乘6輛轎車，前往西嶼鄉找李報復。

    隔天凌晨零時50分，王等人在外垵村發現李等2人，紛紛下車圍捕，涉嫌分持開山刀、鋁棒、西瓜刀等兇器沿路追捕，李被圍堵後遭毆打，隨即被押上車，載往白沙鄉澎湖水族館前停車場，再度被痛毆後棄置現場。

    李隨後前往白沙分局報案，王等15人被依妨害自由、公然聚眾強暴脅迫罪，移送澎湖地檢署偵辦並起訴。地院審理後，僅主嫌王男判刑10月要關，其餘14人均判處易科刑3月至6月不等。

    檢方認為其中王男等8人涉案情節重大，不滿地院量輕太輕上訴，高雄高分院開庭審理後，主嫌王男改判1年4月徒刑，另有6人原本處易科刑，均改判7月要關，另1人易科刑處8月，也比原審重，仍可上訴。

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