睡國一少女鬧出人命 超商店員被判刑2年、賠60萬元

超商店員睡國一少女鬧人命，懷疑孩子不是他的被判2年、賠60萬元。（示意圖）

2022/12/11 15:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名18歲的蔡姓超商店員在臉書認識少女網友，少女於去年2月間自嘉義到高雄找蔡男，2人一起投宿高雄三多商圈附近的一家旅館，當晚2人發生關係，一次就讓少女懷孕，少女父母得知氣炸，堅持提告，高雄地院審結，依對未滿14歲少女性交罪，判蔡男2年刑期，少女父母求償400萬元，法官判賠少女、父母親共60萬元，仍可上訴。

判決書指出，被告蔡男於前年7、8月間認識國一少女，2人分別住在高雄、嘉義兩地，交往直到去年2月，少女到高雄找蔡男，2人當晚投宿三多路旅店，並發生性關係，後來少女回嘉義繼續上學，肚子卻越來越大。

請繼續往下閱讀...

少女母親發現她肚子漸漸變大，詢問才知多月沒有來月事，追問後得知少女曾和蔡男發生性行為，驗孕確定女兒懷孕，氣得報警對蔡男提告、求償，並帶少女到醫院將孩子拿掉，提刑事附帶民事求償，主張女兒經歷此事後，包括學校課業與人際關係大受影響，情緒也十分不穩定。

父母主張被告不反省對心智尚未成熟少女發生關係，甚至擔心女兒身心出現狀況，還因此辭職專心照顧，沒想到蔡男不僅不反省，甚至質疑女兒肚子的孩子不是他的，相當惡劣，連同女兒損失，向蔡男求償共400萬元。

蔡男並未出庭民事法庭，法官審酌他在超商擔任店員，每月薪資僅2萬7000元，判他要賠償少女及她的父母親共30萬元，包括少女30萬、父母共30萬，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法