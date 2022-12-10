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    身分證地址竟是別人家！兩戶共用一門牌 真相是......

    門牌號碼若重複，戶政機關依法必須重新編釘。（資料照。示意圖，與本案無關）

    門牌號碼若重複，戶政機關依法必須重新編釘。（資料照。示意圖，與本案無關）

    2022/12/10 23:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市陳姓男子發現住家的門牌號碼與郭姓男子家的相同，屢生困擾，決定向信義區戶政事務所申請變更，沒想到戶政事務所查無陳男的門牌資料，還認定其建物位處保護區，無法編釘門牌。陳男不服，興訟主張身分證跟戶籍謄本都在該地址，惟未獲最高行政法院採認，日前遭駁確定。

    陳男提出林務局的資料主張，該建物1948年就有門牌，歷經多次買賣到他手上，2002年間曾向戶政事務所反應門牌號碼與郭男建物相同，未獲解決，2011年他遷入該址，並變更身分證與戶籍騰本獲准，惟門牌重複令其困擾，遂於2020年間申請變更號碼，未料遭拒，請求法院准許改編。

    戶政事務所表示，該門牌號碼為郭姓男子的住家所有，卻查無陳男建物門牌資料，故無重複編釘問題，又該建物土地屬於保護區，不得私設住宅，亦不得辦理門牌初編，故無法替陳男建物編釘門牌。

    最高行指出，陳男雖然提出戶籍資料佐證，但戶籍登記僅是證明設籍、遷徙紀錄，至於該設籍門牌的位置，仍需依門牌編釘相關資料為據，無法僅憑設籍紀錄就認定該門牌屬於陳男使用，亦無法認定戶政事務所曾在兩棟建物上編釘同一門牌號碼。

    最高行認為，門牌編釘均會核給鋁質門牌為表徵，門牌編釘自治條例亦規定所有權人負有保管之責，但陳男的建物並無門牌，過去僅用紅漆書寫，無法證明確實使用該號碼，綜合相關事證後，駁回陳男上訴，全案確定。

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