酒駕肇事落跑還找人頂替 金警識破「醉」加一條

金門楊姓男子涉嫌酒駕肇事，左車頭毀損。（金湖分局提供）

2022/12/10 17:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局今天表示，「酒駕零容忍」是政府積極推動的政策，若為隱匿酒駕還找人頂替，罪加1條；8日就有1名楊姓男子，因酒駕與他輛車子擦撞，對方駕駛受傷，楊男為逃避刑責找來黃姓男子頂罪，被機警員警發現，揪出真相，全案依公共危險罪及頂替罪，將楊男及黃男移請金門地方檢察署偵辦。

金湖分局表示，楊男8日駕駛自小客車，沿金沙鎮環島東路1段往2段方向行駛，與黃姓長者駕駛的自小貨車發生碰撞，造成黃姓長者頭部及胸部挫傷，楊男未受傷。警方據報到場，駕駛自小客車的楊男竟因害怕酒駕受罰，先行找來另一未喝酒的黃姓友人到場，並謊稱是自小客車駕駛，警方詢問貨車駕駛及現場人員，發覺事情有異，當場戳破是自小客車駕駛的黃男謊言，並迅速找回原駕駛楊男實施酒測，發現其酒測值超標，立刻將全案依公共危險罪及頂替罪，將楊男及友人黃男移請地檢署偵辦。

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金湖分局警備隊隊長董連第說，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條條文提高刑責修正。另外，為隱避犯罪而頂替他人者，將依刑法第164條，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，籲民眾千萬不要以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

楊男駕駛自小客車，沿金沙鎮環島東路1段往2段方向行駛，與自小貨車發生碰撞，警方到場處理。（金湖分局提供）

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