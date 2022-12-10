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    首頁　>　社會

    不滿被超車Uber乘客狂揍前車駕駛 囂張暴行全都錄

    白車超車引發Uber的陳姓乘客不滿。（民眾提供）

    白車超車引發Uber的陳姓乘客不滿。（民眾提供）

    2022/12/10 14:36

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區今天（10日）上午6時許，發生驚悚的街頭毆人事端，陳姓男子與朋友徹夜喝酒狂歡，4人搭乘Uber返家途中，於北屯區中清路時，被一輛白色轎車超車，Uber司機不以為意，陳男卻怒火爆發，下車打開白車駕駛門，揮拳毆打黃姓駕駛，還不斷猛踹，短短30秒拳打腳踢，直到打過癮，才罵著髒話離開，暴行全被行車記錄器拍下，中市警局五分局已傳喚陳男到案，將依傷害罪、妨害秩序罪偵辦。

    上述錄影畫面顯示，Uber行經中清路時，黃姓男子（34歲）駕駛的白色汽車，從左方超車，Uber司機按一下喇叭示警，白車又切換車道，於內側車道停車，等待紅燈，Uber司機沒有發脾氣，但車內乘客卻不滿，七嘴八舌說，要教訓白車司機，Uber司機不以為意，沒想到數秒之後，陳姓（32歲）乘客真的下車。

    陳男猛拍白車車窗，白車的黃姓駕駛下車之後，陳男揮拳猛揍黃男，黃男挨了幾拳，趕緊躲回駕駛座，陳男還不善罷甘休，也進入白車駕駛座繼續毆打，還出腳猛踹黃男，短短30多秒瘋狂揍人，打得滿意之後，才罵著三字經髒話，大搖大擺返回Uber揚長而去。

    黃男事後向中市警局五分局報案，對施暴者提出傷害最告訴，警方已找到施暴的陳男，陳男與朋友是在北區一家KTV喝酒至今天清晨，搭乘Uber返家途中發生此事，陳男趁著酒意肆意攻擊黃男，警方朝傷害、妨害秩序罪偵辦中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    Uber的陳姓乘客下車，拍打白車的車窗。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客下車，拍打白車的車窗。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客，揮拳毆打下車的黃姓司機（白車）。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客，揮拳毆打下車的黃姓司機（白車）。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客，對白車內的黃姓駕駛拳打腳踢，另2名Uber乘客也下車圍觀。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客，對白車內的黃姓駕駛拳打腳踢，另2名Uber乘客也下車圍觀。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客（圖中）打過癮之後，大搖大擺返回Uber，態度相當囂張。（民眾提供）

    Uber的陳姓乘客（圖中）打過癮之後，大搖大擺返回Uber，態度相當囂張。（民眾提供）

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