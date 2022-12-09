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    首頁　>　社會

    汐止瓦斯爆炸2消防員受傷 侯友宜探視讚英勇

    新北市長侯友宜前往台北市內湖區三軍總醫院，探視在氣爆搶救現場受傷的消防人員。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜前往台北市內湖區三軍總醫院，探視在氣爆搶救現場受傷的消防人員。（新北市政府提供）

    2022/12/09 22:02

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市汐止區今（9）天傍晚發生瓦斯氣爆，2名消防員在救援時受傷，送台北市內湖區三軍總醫院，新北市長侯友宜當時正出席消防楷模表揚活動，得知後隨即前往探視；侯友宜表示，感謝兩位消防弟兄的智慧跟英勇，讓災害降至最低，市府會盡最大的努力來照顧他們，早日恢復健康。

    侯友宜說明事情發生的經過指出，房東跟房客有疑似租金糾紛，房客情緒激動揚言引爆瓦斯桶，消防同仁在第一個時間獲報後趕抵現場，發現房客情緒不穩還抱著瓦斯桶，為了及時有效的讓附近傷亡降到最低，除了立即佈水線，也委婉的安撫房客，最後還是無法阻止悲劇發生，一名消防人員因氣爆造成肋骨骨折、另一人燒燙傷12%，目前都沒有生命危險，房客則不幸往生。

    侯友宜表示，消防弟兄在第一線奮不顧身，不但要救災，也要在現場做有效的處置來降低傷害，雖不幸仍造成一人死亡，但也因他們的智慧跟英勇，讓對周遭的傷害有效的被控制，沒有波及無辜的民眾。對兩名受傷的人員，市府會盡最大的努力來照顧，希望他們早日在心裡、生理都恢復健康，重返工作崗位。

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    新北市長侯友宜前往台北市內湖區三軍總醫院，探視在氣爆搶救現場受傷的消防人員。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜前往台北市內湖區三軍總醫院，探視在氣爆搶救現場受傷的消防人員。（新北市政府提供）

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