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    寄戶口收包裹？ 「幽靈巡佐」遭檢調拘提

    南警一位巡佐，為了方便接司法文書、包裹，把戶籍寄在好友家，但好友今年選上里長，他也有去投票但沒有居住事實，被當作「幽靈人口」拘提。（記者王捷攝）

    南警一位巡佐，為了方便接司法文書、包裹，把戶籍寄在好友家，但好友今年選上里長，他也有去投票但沒有居住事實，被當作「幽靈人口」拘提。（記者王捷攝）

    2022/12/09 19:34

    〔記者王捷／台南報導〕台南發生一件罕見的選罷法案，一位李姓巡佐被依選罷法遭台南市調站拘提，原來是他為了方便收包裹、文件，一年前把戶口寄在好友家，結果好友在今年選上里長，他卻被查出沒有居住事實，被認定是「幽靈人口」，南檢在訊問後將他無保請回。

    李姓巡佐原在市區的警察機關服務，平常為上下班方便，都是在外租房子，但警察工作是介入式的行政，常會被民眾提告，為方便接司法文書，把戶籍寄在親戚家中，後來親戚把房子作為他用，所以約一年前他才把戶籍寄到好友家中，因為好友當時告訴他，家裡24小時都有人，有包裹、信件隨時可以幫他代收。

    不過，李巡佐在好友家沒有居住事實，這次好友又選上里長，調查官一查，李巡佐不但沒住那，這次選舉還有去投票，另外又查出好友家不只李巡佐一人寄戶籍，寄戶籍相關人高達20人，讓他被檢警懷疑是「幽靈人口」，警分局收到調查官的聯絡，原本拜託市調站，能否讓警方自行詢問李巡佐筆錄？但市調站擔心有洩密問題，最後協調由分局、市調站各出一人，傳喚李巡佐做筆錄。

    但是，李巡佐今天一早聽到被傳喚，相當不滿，當下就跟分局反映，租屋處沒有管理室，上下班時間又不固定，是為了方便接收郵件才委託朋友寄戶籍，除非看到拘票，否則不配合傳喚，最後檢方核發拘票。檢調透露，他們都知道李巡佐沒有犯選罷法故意，但是一起遷入戶籍的人實在很多，如果其他人都傳喚，不傳李巡佐，這樣其他人聽到一定會覺得不公平。

    李巡佐到地檢時，替自己抗辯，如果要當「幽靈人口」支持特定候選人，怎麼可能一年前就遷入好友家，檢察官訊問不到10分鐘就讓李巡佐離開，但事後還要接受分局的還原筆錄調查。

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