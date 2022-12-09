毒蟲違規左轉沒打方向燈 警眼尖攔查搜出大量毒咖啡包

永和交通分隊員警昨晚外出執勤，看到一輛汽車違規左轉，且未打左轉燈，攔停後強制接受盤查，從車上查獲大量毒咖啡包及各式管制藥品，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/09 21:25

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局永和分局交通分隊員警昨晚6時許外出執勤，看到一輛汽車違規左轉，且未打左轉燈，攔停後駕駛拒絕下車，警方懷疑有異，立即強制他接受盤查，並從車上查獲大量毒咖啡包及各式管制藥品，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

昨天晚間6點左右，永和警分局交通分隊警員吳洪岳在永和路二段與中興街口執行交通守望勤務，撞見一輛白色轎車沒有依照號誌指示左轉，且未顯示左轉方向燈，遂趨前攔停後實施盤檢。

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由於33歲駕駛陶男拒不配合下車受檢，且趁隙將毒品夾鏈袋往中央扶手排檔桿周遭移動，舉止心虛、異常，吳員以強制力迫使陶男下車，並於車內實施附帶搜索，查獲疑似毒品咖啡包等大量毒品及4支手機等證物，隨後將他帶返隊上。

警方調查，陶男拒不承認毒品是自己所有，全案詢後仍依違反毒品防制條例移送新北地檢，將持續清查其是否涉及其他刑案。

永和警分局表示，選後維護治安工作不懈怠，「打擊犯罪、檢肅毒品」是當前重點工作，為能給民眾一個無毒的環境，也會全力掃蕩毒品犯罪，以維護國人身體健康安全。

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警方調查，陶男拒不承認毒品是自己所有，全案詢後仍依違反毒品防制條例移送新北地檢（記者闕敬倫翻攝）

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