不滿妻另結新歡提離婚 醋夫先下藥迷昏再拿電線勒死她

游男涉嫌下藥迷昏髮妻後，再持電視線將她勒死，示意圖。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/09 16:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲游姓男子因不滿22歲沈姓妻子另結新歡並提出離婚要求，預先上網購買安眠藥預謀殺妻，今年9月在桃園市桃園區住處，將安眠藥摻在妻子泡麵中，趁她吃完昏睡之際，持電視線將妻子活活勒死，伴屍24小時後企圖輕生，住在中部的游父連繫不上人，北上找人才驚見媳婦氣絕身亡、兒子輕生，游男獲救撿回一命，桃園地檢署今偵結依殺人罪將游男起訴。

據悉，游男與妻子結婚多年，2人育有1名7歲兒子，游男臉書滿滿與妻子的合照、遊記，看不出有任何異狀，最後一篇貼文還是慶祝七夕情人節，卻在不久後發生憾事。

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起訴指出，游男因不滿妻子另結新歡並提出離婚要求，今年8月上網購買安眠藥預謀殺妻，9月1日晚間9點多，他將安眠藥摻在泡麵中，待妻子吃完陷入昏睡後，持電視線纏繞妻子脖子後用力絞勒，不顧妻子驚醒、用力掙扎，眼睜睜看著她窒息身亡，伴屍24小時後選擇輕生。

住在中部的游父一整天聯繫不上兒子，9月2日晚間10點多北上桃園找人，驚見媳婦氣絕身亡、兒子輕生，屋內還有血跡，警方據報趕抵，游男獲救撿回一命，現場扣得行兇的電視線，而游男過去沒有家暴紀錄通報，2人兒子暫時交由阿公照顧。

檢方今天偵結依殺人罪起訴游男，審酌游男因感情不睦、情緒失控，以電視線絞殺髮妻，犯後尋短自殺，並坦承犯行，良心未泯，其罪與責尚未達最嚴重程度，建請法院審酌量處適當之刑，游男現收押桃園看守所。

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