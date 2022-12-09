南投縣第一位！ 南投市代表當選人被起訴且被提當選無效之訴

南投市民代表當選人歐陽燦岳上月26日即被收押，南投檢方12月9日起訴併提起當選無效之訴。（記者陳鳳麗攝）

2022/12/09 15:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署快馬鞭偵辦賄選案，今天以投票行賄罪嫌，起訴南投市市民代表第一選區當選人毆陽燦岳，併就歐陽燦岳提起當選無效之訴，他是此次南投縣5合1選舉中第一個因賄選被起訴及提當選無效的候選人。而他的簡姓樁腳也一併被起訴，另3名受賄的選民繳回犯罪所得，檢察官予以緩起訴處分。

該案是由檢察官張姿倩指揮縣刑大、南投縣調查站、中部地區機動工作站、中打等單位偵辦，上月25日通知簡姓樁腳、多名選民到場，查出歐陽燦岳透過簡姓樁腳，在今年10月間，向選民現金買票，檢察官當晚發出拘票，投票日上午才在草屯拘提到歐陽本人，當天法院也裁定收押禁見。

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檢察官張姿倩今天起訴歐陽燦岳，並將歐陽等人移審，起訴書指出，歐陽10月14日至簡姓樁腳住處，住處，交付1萬元請簡向有投票權之人以每票500元之代價買票，簡姓樁腳收取1萬元後，10月21日候選人號次抽籤前某日，分別交給林姓選民等3人共計計8500元，請他們和家人投給歐陽。

南投地檢署表示，南投縣選舉委員會已於12月2日公告南投市第12屆市民代表選舉當選人名單，歐陽燦岳經公告當選，依公職人員選舉罷免法第2120條規定，檢察官得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向管轄法院提起當選無效之訴，地檢署除提起公訴外，併向南投地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公正。

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