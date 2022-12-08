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    無名中國漁船走私65噸牛肚 基隆地檢聲押5船員遭駁馬上抗告

    海巡署北部分署淡水海巡隊9月中旬在新竹外海攔截一艘無船名中國籍漁船，查獲65公噸中國冷凍牛肚，逮到楊姓船長在內共5名中國籍船員。基隆地檢署昨晚聲押楊等5人遭法院駁回，基檢下午火速完成抗告理由書，向高院提出抗告。　（記者林嘉東攝）

    海巡署北部分署淡水海巡隊9月中旬在新竹外海攔截一艘無船名中國籍漁船，查獲65公噸中國冷凍牛肚，逮到楊姓船長在內共5名中國籍船員。基隆地檢署昨晚聲押楊等5人遭法院駁回，基檢下午火速完成抗告理由書，向高院提出抗告。　（記者林嘉東攝）

    2022/12/08 23:53

    〔記者林嘉東／基隆報導〕中國籍一艘無船名漁船9月中旬走私中國畜產品來台，海巡署北部分署淡水海巡隊獲報在新竹外海攔截，查獲65公噸中國冷凍牛肚，逮到楊姓船長在內共5名中國籍船員。基隆地檢署昨晚趕在楊等人3個月留置期滿、被驅逐出境前，以楊等人涉犯懲治走私條例罪嫌向法院聲請羈押；未料，基隆地院今天上午以無管轄權為由裁定駁回，基檢未免5名中國船員逃過我國刑事制裁，下午火速完成抗告理由書，向高院提出抗告。

    據悉，這件罕見中國漁船走私65公噸冷凍牛肚案，發生在今年9月中旬，海巡署北部分署接獲線報，有一艘無船名的中國籍漁船在我國新竹外海航速緩慢，十分可疑，調派淡水海巡隊前往攔截。

    海巡隊員登檢船艙，在冰櫃內發現一箱箱已分裝好的大批冷凍牛肚，紙箱上還印有中國簡體字，懷疑楊姓船長從走私中國冷凍牛肚來台，等不到接駁漁船，就被海巡隊查獲。

    楊辯稱，他是因為迷航才誤闖台灣海域，不過被眼尖的海巡隊員發現，駕駛艙內類似台灣AIS（船舶自動識別系統，該系統不僅可以定位漁船航跡、船名、漁船航行速度，還可知道從中國哪個漁港出發）已被關閉。

    海巡隊員隨即將楊等5人與整船冷凍牛肚押回淡水；經秤重整船走私冷凍牛肚共重達65公噸後，將楊姓船長、陳姓、王與林姓在內共5名船員押往海巡署第二岸巡隊瑪鋉留置室安置。

    由於淡水海巡隊是在新竹外海查獲走私中國漁船，楊等5人被留置在新北市萬里區瑪鋉，新竹、基隆地檢署都有管轄權；經高檢署協調後，將全案移轉管轄由基隆地檢署偵辦。

    基檢趕在3個月收容期滿、楊等5人被遣返出境前，昨晚以楊等5人涉犯懲治走私條例等罪嫌，向法院聲請羈押；不過，法院今天上午以基隆地檢署無管轄權為由裁定駁回。

    檢方憂心，走私65公噸的牛肚的船長等5人若未被羈押而遭我方遣返，私梟有樣學樣，都循此模式走私闖關，後果不堪設想，今天下午火速完成抗告理由書，向高院提出抗告。

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