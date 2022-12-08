直播堵「蘭小明」嗆聲！ 網紅「烏鴉」涉恐嚇危安落網

警方還查出，陳男利用社群網站張貼2年前時任信義警分局長范紡織坤合影照，藉此「蹭聲量」，但遭到另一社群網站惡意曲解，直稱「警黑一家親」。 （記者闕敬倫翻攝自YouTube）

2022/12/08 17:24

〔記者闕敬倫／台北報導〕網紅綽號「蘭小明」李姓男子日前報警，指他6月遭到自稱竹聯幫仁堂份子的網紅「烏鴉」陳柏融當街包圍、恐嚇，警方獲報後擴大追查，昨（7）日南下台中，將「烏鴉」逮捕到案，另查出綽號涉及彰化一樁500萬元恐嚇案，且曾與當時擔任台北市信義警分局長、現任大安警分局長范織坤合影，遭另一方指稱「警黑一家親」，警詢後依妨害自由、恐嚇危安罪嫌移送法辦。

台北市政府警察局大安分局日前接獲網紅「綽號蘭小明」李男報案，他指稱6月9日中午在大安區復興南路一段與大安路一段路口，莫名遭綽號「烏鴉」網紅率眾持手機圍住，期間他表示不願意接受拍攝，但「烏鴉」一夥人仍持續圍拍，並阻攔離去，事後將該段影片上傳YouTube示眾，令他心生畏懼，訴請警方偵辦。

請繼續往下閱讀...

大安警分局獲報成立專案小組，調閱相關影像後鎖定現場犯嫌身分，確認是陳姓網紅藝人「烏鴉」所為。

警方調查，陳男自稱竹聯幫仁堂成員，8月涉及彰化拼鮮公司恐嚇取財500萬元一案，要求對方花錢消災保平安。

專案小組認為，「烏鴉」涉嫌藉由網路互戰糾紛，並在直播號召、教唆、糾眾犯罪，危害社會治安行為重大，有積極查緝到案必要。

警方還查出，陳男利用社群網站張貼時任信義警分局長范紡織坤2年前受邀出席媒體聯誼活動，巧遇並接受採訪的照片，藉此「蹭聲量」，但遭到另一社群網站惡意曲解，直稱「警黑一家親」，散布不實訊息企圖打擊警察，近日報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

大安偵查隊7日南下台中，將「烏鴉」陳男查獲到案，全案詢後依妨害自由及恐嚇危安等罪移送台北地檢署接續偵辦，將持續追查「烏鴉」及其幕後等有無涉及組織犯罪。

大安警分局表示，掃黑幫、打詐欺、肅槍毒、斷金流為當前治安重點，絕不容許不法份子藉由網路直播擾亂社會秩序，危害社會治安等暴力及不法行為，如有違法等情事，警方一定依法究辦絕不寬貸，也呼籲民眾對來源不明之訊息或圖像，不要任意轉傳複製或杜撰評論，以免觸犯相關法律遭受追訴。

網紅「綽號蘭小明」李男日前報警，指他6月遭自稱竹聯幫仁堂的網紅「烏鴉」當街包圍、恐嚇，警方昨南下台中將「烏鴉」陳柏融逮捕到案，詢後依妨害自由、恐嚇危安罪送辦。（記者闕敬倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法