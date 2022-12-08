攀登日月潭水社大山腳扭傷 消防員接力揹負救女登山客下山
2022/12/08 12:43
〔記者謝介裕／南投報導〕來自高雄的10多位民眾，慕名前往攀登日月潭水社大山，不料在完成攻頂後，昨下午3點左右下山途中，有1名女性山友不慎扭傷左腳，致腫脹、劇烈疼痛而難以行走，南投縣消防局接獲通報後，立即上山救援，並採人力接力揹負方式，終於在費時約4小時後，有驚無險地將人順利救下山。
南投縣消防局指出，昨接獲通報，有1名女性登山客在日月潭水社大山登山步道3k處左腳不慎扭傷，行動不便，原本由同行的3名友人輪流攙扶下山，惟因行走的速度過於緩慢，走了一個半小時，僅推進400公尺，眼看天色漸漸昏暗，遂再度向消防單位通報，他們改在步道2.6k處等待救援，以免衍生迷路等枝節。
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日月潭消防分隊帶隊官吳承祐隨即任務分配，並率領警消等人員，由青年活動中心水社大山登山口入山救援，順利與患者一行4人會合後，便對傷患左腳踝施予彈性繃帶八字包紮等緊急處置，再透過揹負或攙扶方式持續前進，途中雖然不時有斷木、落石阻礙，加上天黑視線不佳，增添救援困難度，但消防人員仍克服地勢險峻等種種困難，於夜間約7時許，順利將傷患帶下山與其他團員會合，成功完成救援任務。
南投縣消防局指出，水社大山海拔高度2059公尺，與大尖山、貓蘭山、後尖山合稱「明潭4秀」，係日月潭國家風景區中最高的山，從登山口至山頂全長約5.6公里的路程，海拔落差達1300公尺以上，在山岳界攀登難度排行榜屬於中級山，且山區步道路況複雜，提醒民眾攀登前一定要做好風險評估，避免疏忽而讓自己置身在險境之中。