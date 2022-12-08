攀登日月潭水社大山腳扭傷 消防員接力揹負救女登山客下山

南投縣消防局救援人員漏夜將攀登日月潭水社大山腳扭傷的女登山客揹負下山。（南投縣消防局提供）

2022/12/08 12:43

〔記者謝介裕／南投報導〕來自高雄的10多位民眾，慕名前往攀登日月潭水社大山，不料在完成攻頂後，昨下午3點左右下山途中，有1名女性山友不慎扭傷左腳，致腫脹、劇烈疼痛而難以行走，南投縣消防局接獲通報後，立即上山救援，並採人力接力揹負方式，終於在費時約4小時後，有驚無險地將人順利救下山。

南投縣消防局指出，昨接獲通報，有1名女性登山客在日月潭水社大山登山步道3k處左腳不慎扭傷，行動不便，原本由同行的3名友人輪流攙扶下山，惟因行走的速度過於緩慢，走了一個半小時，僅推進400公尺，眼看天色漸漸昏暗，遂再度向消防單位通報，他們改在步道2.6k處等待救援，以免衍生迷路等枝節。

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日月潭消防分隊帶隊官吳承祐隨即任務分配，並率領警消等人員，由青年活動中心水社大山登山口入山救援，順利與患者一行4人會合後，便對傷患左腳踝施予彈性繃帶八字包紮等緊急處置，再透過揹負或攙扶方式持續前進，途中雖然不時有斷木、落石阻礙，加上天黑視線不佳，增添救援困難度，但消防人員仍克服地勢險峻等種種困難，於夜間約7時許，順利將傷患帶下山與其他團員會合，成功完成救援任務。

南投縣消防局指出，水社大山海拔高度2059公尺，與大尖山、貓蘭山、後尖山合稱「明潭4秀」，係日月潭國家風景區中最高的山，從登山口至山頂全長約5.6公里的路程，海拔落差達1300公尺以上，在山岳界攀登難度排行榜屬於中級山，且山區步道路況複雜，提醒民眾攀登前一定要做好風險評估，避免疏忽而讓自己置身在險境之中。

南投縣消防局救援人員協助包紮攀登日月潭水社大山腳扭傷的女登山客情形。（南投縣消防局提供）

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