退家庭LINE群組「手滑」誤刪1萬張照片 連襟鬧上法院求償50萬

高雄一對連襟為了退群組誤刪照片鬧上法院。（翻攝LINE官網）

2022/12/08 12:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鍾姓男子和姚姓男子娶了徐家姐妹，兩人加入「徐家姊妹聊天」的LINE群組，姚男日前想退出群組，卻不慎把群組裡的家人先退光，再讓自己退出，導致群組記事本裡的累積10年的1萬張家族照片不見，鍾男怒告求償50萬，但法官認為，記事本裡的相簿只是備分用，不會損及手機或電腦裡的原檔，判鍾男敗訴。

判決指出，鍾男和姚男互為連襟，2021年4月21日，姚男想要退出「徐家姊妹聊天」的LINE群組，他說自己不懂操作，不小心把群組裡的成員先退光，再按退出鍵讓自己離開群組，結果害群組記事本裡多年來存放的1萬張照片不見。

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鍾男得知此事後，趕緊求助LINE官方，但官方回覆他無法救援，此事讓鍾男相當生氣，認為這些照片是家人們10年來在國內外旅遊所拍攝，更包括小孩成長紀錄的珍貴照片，群組內的100本相簿，以每本相簿100張計算，姚男一次「手滑」，就害1萬張照片不見，他以每張照片價值50元，提告向姚男求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，姚男辯稱自己真的是不小心才誤刪群組成員，且就算群組裡的照片不見，徐家姐妹的臉書也留有照片，照片並非全部滅失而無法回復，因此他認為並未損及鍾男權益。

簡易庭法官調查後，發現鍾男提出的群組對話紀錄光碟內容，僅為成員間聊天紀錄，無法證明群組內相簿或照片的實際數量，且徐家姐妹的臉書貼文中，確實有過去家族旅遊照片，部分照片也與LINE群組的照片相同，因此認定鍾男請求無理判他敗訴。

鍾男不服提上訴，高雄地院法官則認為，投稿LINE軟體的相簿照片，是投稿者將硬體設備內儲有的照片上傳至群組相簿，而上傳並不會使硬體設備內照片檔案消失，僅是另於LINE軟體提供的網路空間儲存上傳相片檔案。

法官指出，鍾男雖主張自己沒有在其他硬體設備保留照片原始檔案，但這部分是鍾男對自己所有存於硬體設備的照片管理處分，與姚男誤退群組害照片不見無關，因此認定鍾男請求無理，駁回他的上訴，全案定讞。

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