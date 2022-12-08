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    首頁　>　社會

    老農被推倒受傷8天後死亡 動手農工過失傷害判刑6月

    陳姓老農被推倒受傷8天後死亡，推人的蔡姓農工被依過失致死罪嫌送辦，屏東地院則以過失傷害罪論處。 （記者李立法攝）

    陳姓老農被推倒受傷8天後死亡，推人的蔡姓農工被依過失致死罪嫌送辦，屏東地院則以過失傷害罪論處。 （記者李立法攝）

    2022/12/08 11:16

    〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓農工以為80歲陳姓老農撿起石塊欲攻擊雇主，衝上前將老農推倒，導致老農骨折，8天後因心肺衰竭死亡，蔡男被依過失致死罪嫌送辦，蔡男則辯稱是「正當防衛」，屏東地院審理後，法官認為蔡男犯過失傷害罪，判刑6個月，得易科罰金及上訴。

    蔡男去年5月22日受僱於芒果園工作時，因隔壁果園陳姓老農認為蔡男雇主家人機車擋道，要求移車未果，憤而怒罵並撿起地上石塊，蔡男以為陳翁要攻擊雇主，衝上前推了陳翁一把，陳翁重心不穩跌倒，導致左側近端股骨轉子間及轉子下骨折。

    陳翁送醫後於25日出院，27日卻發燒再次入院，30日因心肺衰竭不幸死亡，家屬怒告推人的蔡男涉嫌過失致死；蔡男則辯稱當時是出於「正常防衛」才推了老翁。

    屏東地院審理後，法官認為蔡男行為不符正當防衛要件，屬於應注意並能注意而不注意的過失行為，經檢視老翁病歷後，認為老翁有多重疾病，其肺部病灶若獲適當處置，可避免死亡風險，但老翁要求出院，導致未能適時接受治療而提高死亡風險，蔡男傷害行為與老翁的死亡不具相當因果關係，依過失傷害罪，判刑6個月，得易科罰金。

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