北市天母號誌燈纜線遭破壞 70歲嫌落網辯：研究紅綠燈秒數

詹嫌犯案身影被監視器拍下。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/08 10:55

〔記者王冠仁／台北報導〕近來台北市天母西路附近人行道的號誌燈纜線，無故掉落影響附近交通往來，員警獲報到場發現有人為破壞的跡象，除了緊急聯繫台北市交通管制工程處派員前往處置，也調閱監視器畫面追查，鎖定70歲詹嫌涉有重嫌。警方循嫌到詹的住處逮人，在他住處內查獲用來破壞的螺絲起子，他聲稱是為了研究紅綠燈秒數才犯案，他最後被警方依毀損公物、公共危險等罪送辦。

警方調查，近來警方頻頻接獲報案，民眾聲稱天母西路附近人行道的號誌燈纜線經常掉落，對周邊交通造成影響。轄區員警第一時間趕到後，卻發現有人為破壞跡象，於是調閱監視器畫面追查，循線鎖定一名住在附近的詹姓男子。

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昨天下午3時許，警方循線到詹的住處查緝，警方在其住處內查獲犯案用的一把螺絲起子。詹聲稱，他打開號誌桿孔蓋，是為了釐清該處有無通電、要研究紅綠燈秒數，員警見他說詞離譜，當場將他痛斥一頓。

警方說，詹嫌近來總共破壞6處交通號誌桿、4處路燈桿共10處孔蓋，他將相關孔蓋拆卸後棄置於路旁，雖然沒有竊取公物變賣的犯行，但破壞燈桿及號誌桿孔蓋等公物，恐造成公眾往來危險，警方最後將他依毀損公物、公共危險等罪送辦。

警方查看詹嫌的螺絲起子。（記者王冠仁翻攝）

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