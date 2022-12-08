為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市天母號誌燈纜線遭破壞 70歲嫌落網辯：研究紅綠燈秒數

    詹嫌犯案身影被監視器拍下。（記者王冠仁翻攝）

    詹嫌犯案身影被監視器拍下。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/08 10:55

    〔記者王冠仁／台北報導〕近來台北市天母西路附近人行道的號誌燈纜線，無故掉落影響附近交通往來，員警獲報到場發現有人為破壞的跡象，除了緊急聯繫台北市交通管制工程處派員前往處置，也調閱監視器畫面追查，鎖定70歲詹嫌涉有重嫌。警方循嫌到詹的住處逮人，在他住處內查獲用來破壞的螺絲起子，他聲稱是為了研究紅綠燈秒數才犯案，他最後被警方依毀損公物、公共危險等罪送辦。

    警方調查，近來警方頻頻接獲報案，民眾聲稱天母西路附近人行道的號誌燈纜線經常掉落，對周邊交通造成影響。轄區員警第一時間趕到後，卻發現有人為破壞跡象，於是調閱監視器畫面追查，循線鎖定一名住在附近的詹姓男子。

    昨天下午3時許，警方循線到詹的住處查緝，警方在其住處內查獲犯案用的一把螺絲起子。詹聲稱，他打開號誌桿孔蓋，是為了釐清該處有無通電、要研究紅綠燈秒數，員警見他說詞離譜，當場將他痛斥一頓。

    警方說，詹嫌近來總共破壞6處交通號誌桿、4處路燈桿共10處孔蓋，他將相關孔蓋拆卸後棄置於路旁，雖然沒有竊取公物變賣的犯行，但破壞燈桿及號誌桿孔蓋等公物，恐造成公眾往來危險，警方最後將他依毀損公物、公共危險等罪送辦。

    警方查看詹嫌的螺絲起子。（記者王冠仁翻攝）

    警方查看詹嫌的螺絲起子。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車頭插「警示牌」疾駛快速道路 「超狂阿公」現身啦！
    2022/12/02 18:15

    車頭插「警示牌」疾駛快速道路 「超狂阿公」現身啦！
    又有名畫遭殃！ 畫家克林姆畫作遭環保團體潑黑色液體
    2022/11/16 12:48

    又有名畫遭殃！ 畫家克林姆畫作遭環保團體潑黑色液體

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    紅綠燈也算政績？黃秀芳狠批王惠美：行政效率太差！
    2022/11/09 17:17

    紅綠燈也算政績？黃秀芳狠批王惠美：行政效率太差！
    高市交通優化 AI智慧化號誌展現科技漁港新風貌
    2022/10/04 17:18

    高市交通優化 AI智慧化號誌展現科技漁港新風貌

    餐飲業者這樣做 獲食藥署表揚
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播