新黨志工遭約談扯論文案「秋後算帳」 新北檢打臉：候選人涉賄

新北地檢署澄清，本案是新黨新北市議員候選人蔡明璋（見圖）被檢舉送中國製快篩，涉違反選罷法及醫療器材管理法，才會指揮新北處約談、搜索。（資料照）

2022/12/07 19:06

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義工突遭搜索、約談 新黨牽拖陳明通論文案「秋後算帳」

〔記者王定傳／新北報導〕新黨今天（7日）召開記者會指控，法務部調查局新北市調查處突襲搜索黨內義工住處，帶回偵訊，質疑約談行動是民進黨當局針對國安局長陳明通論文案被檢舉在「秋後算帳」。新北地檢署澄清，本案是新黨新北市議員候選人蔡明璋被檢舉在九合一選舉期間涉送中國製快篩，涉違反公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，今天才會指揮新北處約談、搜索，行動是既定規劃，與論文、陳明通完全無關。

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新黨派出蔡明璋參選新北市中和區市議員，最後只拿到2019票，在選區排名倒數第二，並未當選。新黨今天緊急召開記者會指控，此次義工約談行動是民進黨當局針對陳明通論文案被檢舉在秋後算帳，懷疑國安局是否在背後指揮辦案、政治打壓？

新北地檢署澄清，本案是新黨新北市議員候選人涉嫌賄選，才會發動搜索、約談，並無國安人員在背後指揮辦案、政治打壓等情。

檢調接獲檢舉，今年5到6月間，蔡明璋涉嫌以親友名義，從中國進口大量快篩試劑贈與他人，涉違反公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法。

檢察官今天指揮新北處搜索蔡男位於中和區的住處等12地點，查扣數箱快篩試劑等物證，約談被告蔡男等20餘人到案。

新北檢表示，本屆地方選舉雖已結束，對於相關選舉情資，仍由檢察官積極偵辦中，務必查明真相，不因選舉落幕而鬆懈，本件於選舉前即擬訂計劃，而定於今日執行，與論文、國安局長完全無關，外界質疑是否國安局在背後指揮辦案、政治打壓等語，並非事實，特此澄清，以免訛傳！

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