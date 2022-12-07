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    裸體囚陽台！失智翁遭女兒女婿虐死 二審考量自首刑期減

    高院改判徐男10年徒刑、陳女9年徒刑。（情境照）

    高院改判徐男10年徒刑、陳女9年徒刑。（情境照）

    2022/12/07 18:01

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名80歲陳姓老翁2021年因罹患失智、四肢萎縮、無法站立，被陳姓女兒及徐姓女婿接回家中照顧，未料夫妻倆不耐他大小便失禁，清潔時多次毆打辱罵，還把他關在陽台以利沖洗，導致陳翁8天後因肺炎、腎衰竭等病不幸身故。一審桃園地院依私行拘禁致死罪判兩人12年徒刑，二審高等法院考量兩人自首，7日改判陳女9年、徐男10年刑。

    判決指出，徐男、陳女夫妻2021年2月2日將罹患中度失智症的陳翁接回住處照護，因陳翁四肢萎縮無法站立、自理大小便，二人不堪照護負荷，心生不滿，又為便於管控，於2021年7月22日至同年月30日間，共同將陳翁鎖在臥室陽台，並於清理身體及排泄物時，施加毆打、辱罵、恫嚇，以此方式拘禁並剝奪其行動自由。

    夫妻倆知悉陳翁年邁，患有肺部疾病，身體狀況不佳，於拘禁期間健康惡化，出現呼吸問題，客觀上均能預見長時間拘禁可能導致死亡結果，卻疏未注意，繼續拘禁，未予送醫治療，8天後，陳翁終因肺部疾病、肌肉萎縮，加以營養不良、免疫力下降，併發肺炎、橫紋肌溶解症等，致急性腎衰竭死亡。

    一審桃院判夫妻倆12年徒刑，兩人跟檢察官均不服，提起上訴。

    高院指出，夫妻兩私行拘禁行為，與陳翁併發肺炎致死的結果間，有相當因果關，原審認此部分無因果關係，容有違誤。檢察官針對徐男構成累犯的事實，已為主張且具體指出證明方法，核屬有據，原審未予認定並加重其刑，尚有未恰。但夫妻倆於犯罪被發覺前，提出監視錄影畫面坦承私行拘禁犯行，合於自首要件，原審未斟酌適用刑法第62條規定減輕其刑，亦有未合，故撤銷桃院判決。

    高院指出，夫妻倆私行拘禁陳翁致死，並以違背人性尊嚴的方式對待，手段惡劣，然而深究其原因，實來自於無專業知識，不堪長期照護大小便失禁的失智患者，身心俱疲，將不滿情緒與壓力加諸被害人所致。

    高院表示，陳女非無其他手足，但願意與徐男承擔照護之責，期間多次帶陳翁就醫，非置之不理，加以當時疫情考量，未將陳翁安置於安養中心，不是施暴致死，而是拘禁期間疏未注意醫療需求及時送醫，終致釀成本案悲劇，其惡性與故意殺人或因財、情、仇而私行拘禁凌虐傷害致死者有別。

    高院參酌徐男坦承客觀行為、陳女坦承犯行的態度，認為原審各處刑12年，已相當於殺人罪責，難認符合罪刑相當原則。斟酌徐男居於主導地位及家屬意見等因素後，改判徐男10年、陳女9年刑。本案可上訴，合議庭成員為審判長遲中慧、陪席法官邱筱涵、受命法官顧正德。

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