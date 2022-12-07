調百隻監視器 「西羅殿香爐雞腿案」嫌犯落網

呂姓男子插完生雞腿後，到車站買票回台中。（警方提供）

2022/12/07 13:20

〔記者王捷／台南報導〕台南西羅殿上個月底發現香爐被插了一隻生雞腿，廟方把這件事貼上臉書，警方為了這隻雞腿，調閱了百支監視器，確定呂姓嫌犯的身分，他是從台中搭火車來犯案，會插雞腿在香爐自稱是為了要還願，警方追問他許了什麼願，呂男以個人隱私為由拒絕回答，訊後警方將他以刑法246條侮辱廟宇相關條文函送。

30多歲的呂男是台中人，大約一年前開始常去自家附近的廟宇修行，每次「修行」回來，滿嘴說詞引起旁人側目，呂男的家屬雖然覺得不放心，但呂男也沒有做出自傷、傷人的行為，因此家屬也沒有阻止呂男繼續修行，直到上個月27日，呂男凌晨搭火車到西羅殿，在天公爐埋了生雞腿後搭火車離開。

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消息曝光以後，各路「民俗專家」說了下降頭、破壞神威，還聲稱嫌犯用米酒是催化法術種種鬼神說，凸顯埋雞腿的嫌犯很惡劣，警方也擔心有人模仿，只好用刑法246條，侮辱寺廟相關條文偵辦，調閱了上百支監視器，還到台中找到呂男，家屬表示呂男沒有身心障礙手冊，不過有一些相關的就醫紀錄。

被問到呂男為什麼要插生雞腿，他自稱是為了還願，在筆錄中警方也追問呂男到底許什麼願，但他說願望是個人隱私，不便回答，對埋生雞腿這件事，最後究竟是會認定各路「民俗專家」的鬼神說？還是認定呂男確實是為了還願就有待判決結果。

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