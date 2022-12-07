為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    調百隻監視器 「西羅殿香爐雞腿案」嫌犯落網

    呂姓男子插完生雞腿後，到車站買票回台中。（警方提供）

    呂姓男子插完生雞腿後，到車站買票回台中。（警方提供）

    2022/12/07 13:20

    〔記者王捷／台南報導〕台南西羅殿上個月底發現香爐被插了一隻生雞腿，廟方把這件事貼上臉書，警方為了這隻雞腿，調閱了百支監視器，確定呂姓嫌犯的身分，他是從台中搭火車來犯案，會插雞腿在香爐自稱是為了要還願，警方追問他許了什麼願，呂男以個人隱私為由拒絕回答，訊後警方將他以刑法246條侮辱廟宇相關條文函送。

    30多歲的呂男是台中人，大約一年前開始常去自家附近的廟宇修行，每次「修行」回來，滿嘴說詞引起旁人側目，呂男的家屬雖然覺得不放心，但呂男也沒有做出自傷、傷人的行為，因此家屬也沒有阻止呂男繼續修行，直到上個月27日，呂男凌晨搭火車到西羅殿，在天公爐埋了生雞腿後搭火車離開。

    消息曝光以後，各路「民俗專家」說了下降頭、破壞神威，還聲稱嫌犯用米酒是催化法術種種鬼神說，凸顯埋雞腿的嫌犯很惡劣，警方也擔心有人模仿，只好用刑法246條，侮辱寺廟相關條文偵辦，調閱了上百支監視器，還到台中找到呂男，家屬表示呂男沒有身心障礙手冊，不過有一些相關的就醫紀錄。

    被問到呂男為什麼要插生雞腿，他自稱是為了還願，在筆錄中警方也追問呂男到底許什麼願，但他說願望是個人隱私，不便回答，對埋生雞腿這件事，最後究竟是會認定各路「民俗專家」的鬼神說？還是認定呂男確實是為了還願就有待判決結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南西羅殿香爐生雞腿案 警方急追「迷信犯」
    2022/11/29 20:14

    台南西羅殿香爐生雞腿案 警方急追「迷信犯」
    台南西羅殿香爐挖出生雞腿疑被施降術 台中媽祖廟也受害
    2022/11/29 18:44

    台南西羅殿香爐挖出生雞腿疑被施降術 台中媽祖廟也受害

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    台南西羅殿進香期迎首波高峰 單日湧5000餘人祝壽
    2022/09/03 14:21

    台南西羅殿進香期迎首波高峰 單日湧5000餘人祝壽
    台南古城節博杯賽爆場 360人擲筊大戰
    2022/07/30 19:10

    台南古城節博杯賽爆場 360人擲筊大戰
    台南古城節登場 西羅殿咬錢虎爺「妝水水」踩街
    2022/07/30 16:23

    台南古城節登場 西羅殿咬錢虎爺「妝水水」踩街
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播