每分鐘射速850發！廚師載「VZ61型蠍型衝鋒槍」趴趴跑落網

1960年代量產的「VZ61型蠍型衝鋒槍」，目前仍是捷克、斯洛伐克的軍警與反恐部隊的裝備之一。（警方提供）

2022/12/07 11:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵三隊查緝一件毒品案時，意外發現何姓廚師擁槍自重，今年10月先取得搜索票與拘票，趁他開車行經中市西屯區時攔查，在車內查獲每分鐘射速850發子彈、威力強大的VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、彈匣2個、制式子彈38顆，他宣稱此槍是已死亡的朋友寄放，全案依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署，檢方裁定2萬元交保。

「VZ61型蠍型衝鋒槍」是捷克斯洛伐克（捷克）兵工廠於1959年發表，從1961年起量產，又稱蠍式、1961年型衝鋒槍，從1962年至1979年，約生產20萬枝，發射模式為半自動、全自動，射速可調整，前者每分鐘850發，後者900發，最大有效射程100公尺，捷克斯洛伐克分裂成兩個國家後，此衝鋒槍目前仍是捷克、斯洛伐克的警察、武裝部隊與反恐部隊的裝備之一。

請繼續往下閱讀...

刑大偵三隊表示，今年10月間調查一起毒品案時，發現何姓廚師持有槍彈，何姓廚師並無槍砲等重大或暴力前科，他也沒有吸毒或販毒，警方跟蹤後，趁他開車行經路口時攔查，車內查獲VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、子彈38顆，他宣稱這把槍市價60萬元至80萬元台幣，是已經死亡的朋友，生前交給他保管。

何姓廚師說，他沒有用這把衝鋒槍犯罪，只是把槍放車內趴趴跑，警方依槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方裁定2萬元交保。

刑警大隊指出，檢肅槍枝是治安維護重點工作事項，中市警局刑警大隊將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、危害民眾生命財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

中市警局刑警大隊攔查何姓廚師，於車內查獲VZ61型蠍型衝鋒槍」。（警方提供）

警方查扣的捷克製「VZ61型蠍型衝鋒槍」與子彈。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法