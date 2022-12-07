為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    每分鐘射速850發！廚師載「VZ61型蠍型衝鋒槍」趴趴跑落網

    1960年代量產的「VZ61型蠍型衝鋒槍」，目前仍是捷克、斯洛伐克的軍警與反恐部隊的裝備之一。（警方提供）

    1960年代量產的「VZ61型蠍型衝鋒槍」，目前仍是捷克、斯洛伐克的軍警與反恐部隊的裝備之一。（警方提供）

    2022/12/07 11:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵三隊查緝一件毒品案時，意外發現何姓廚師擁槍自重，今年10月先取得搜索票與拘票，趁他開車行經中市西屯區時攔查，在車內查獲每分鐘射速850發子彈、威力強大的VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、彈匣2個、制式子彈38顆，他宣稱此槍是已死亡的朋友寄放，全案依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署，檢方裁定2萬元交保。

    「VZ61型蠍型衝鋒槍」是捷克斯洛伐克（捷克）兵工廠於1959年發表，從1961年起量產，又稱蠍式、1961年型衝鋒槍，從1962年至1979年，約生產20萬枝，發射模式為半自動、全自動，射速可調整，前者每分鐘850發，後者900發，最大有效射程100公尺，捷克斯洛伐克分裂成兩個國家後，此衝鋒槍目前仍是捷克、斯洛伐克的警察、武裝部隊與反恐部隊的裝備之一。

    刑大偵三隊表示，今年10月間調查一起毒品案時，發現何姓廚師持有槍彈，何姓廚師並無槍砲等重大或暴力前科，他也沒有吸毒或販毒，警方跟蹤後，趁他開車行經路口時攔查，車內查獲VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、子彈38顆，他宣稱這把槍市價60萬元至80萬元台幣，是已經死亡的朋友，生前交給他保管。

    何姓廚師說，他沒有用這把衝鋒槍犯罪，只是把槍放車內趴趴跑，警方依槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方裁定2萬元交保。

    刑警大隊指出，檢肅槍枝是治安維護重點工作事項，中市警局刑警大隊將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、危害民眾生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    中市警局刑警大隊攔查何姓廚師，於車內查獲VZ61型蠍型衝鋒槍」。（警方提供）

    中市警局刑警大隊攔查何姓廚師，於車內查獲VZ61型蠍型衝鋒槍」。（警方提供）

    警方查扣的捷克製「VZ61型蠍型衝鋒槍」與子彈。（警方提供）

    警方查扣的捷克製「VZ61型蠍型衝鋒槍」與子彈。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子夥友群聚吸毒 報假身分躲查緝卻閃不過指紋比對
    2022/12/07 10:14

    男子夥友群聚吸毒 報假身分躲查緝卻閃不過指紋比對
    北市刑大連抓4毒販 溯源破獲國內首宗合成大麻素工廠
    2022/12/06 10:06

    北市刑大連抓4毒販 溯源破獲國內首宗合成大麻素工廠

    通膨潮來襲 房子這樣購「財」保值
    保三總隊破喵喵工廠及製毒原料3千公斤 黑市價逾7億
    2022/12/05 17:37

    保三總隊破喵喵工廠及製毒原料3千公斤 黑市價逾7億
    毒品列管人口旅館內遇警盤查 翻窗逃逸意外墜樓亡
    2022/12/05 16:57

    毒品列管人口旅館內遇警盤查 翻窗逃逸意外墜樓亡
    販毒再進化 竹警破獲行動式製毒工廠
    2022/12/05 13:42

    販毒再進化 竹警破獲行動式製毒工廠
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播