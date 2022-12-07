丟廢棄電線皮被拒絕... 工程師怒打清潔隊員被法辦

謝姓男子把廢棄電線皮當成家戶垃圾丟入竹南鎮公所垃圾車，不滿被清潔隊員制止，出手毆打清潔隊員，被提告送法辦。圖為竹南鎮公所垃圾車清運情景，與新聞事件無關。（資料照）

2022/12/07 09:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名工程師謝姓男子，把廢棄電線皮當成家戶垃圾丟入竹南鎮公所垃圾車，不滿被清潔隊員制止，出手毆打清潔隊員，被提告送法辦。謝男自知不對，於法院當庭向清潔隊員鞠躬道歉，並付8千元損害賠償求原諒；法官認為謝男犯妨害公務執行罪，處拘役40天，但審酌犯後態度，宣告緩刑2年，但須向公庫支付8千元。

謝男於去年12月28日晚上8點許，在苗栗縣竹南鎮大業街與文心街交岔路口，把為數不少的廢棄電線皮，丟入執行家戶垃圾清運的竹南鎮公所垃圾車，被林姓清潔隊員發現制止、拒收，雙方衍生口角，謝男出手毆打林姓清潔隊員臉部，導致林姓清潔隊員左臉挫傷。

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林姓清潔隊員報警提告，謝男被警方依法送辦，由苗栗地方檢察署依妨害公務罪嫌向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，謝男於清潔隊員依法執行職務時，對處理垃圾清運之隊員施強暴而妨害公務執行，其犯行顯示出對於地方自治團體公權力之蔑視，已侵害政府機關執行職務之安全，影響社會秩序及機關公務之順利遂行，所為不可取。

不過，法官考量謝男犯後終能坦承犯行，自述為碩士畢業，目前從事工程師工作，及無前科紀錄，加上謝男於準備程序中，已當庭以鞠躬方式向林姓清潔隊員道歉，並給付8千元作為損害賠償，參酌林姓清潔隊員之意見，判處拘役40天，宣告緩刑2年，但須於判決確定之日起6個月內，向公庫支付8千元。

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