1票1萬5千！台南市議員當選人施余興望涉賄 檢提當選無效之訴

對於台南山地原住民市議員候選人施余興望涉買票還當選議員，台南地檢署6日對施余提出當選無效之訴。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/12/06 17:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署於今年九合一大選前追查下屆南市議員選舉第13選區（山地原住民）候選人施余興望涉現金買票，查出施余涉嫌向5位選民買票，每票從1萬元到1萬5千元不等；施余在無保被請回後還在臉書公開說他與團隊已經沒事了，投票日前台南地檢署依選罷法投票行賄、散布謠言兩罪嫌起訴施余；檢方並在今天對施余提出民事當選無效之訴。

台南市選舉委員會於12月2日公告選舉當選人名單，台南地檢署即於12月6日對施余提起此次查賄案的首件當選無效之訴。南檢表示，除施余此案，也將儘速審查其他賄選案是否符合當選無效之訴的要件，並在法定期限內依法向台南地院提出訴訟。

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南檢檢察官錢鴻明起訴指出，今年9月7日下午，南市議員候選人施余興望到官田區錢賴選民住處請託支持，並拿裝有1萬元的紅包交給錢賴；11月10日下午，新化區鍾姓選民聯絡候選人暗示索賄，候選人即到新化拜訪鍾民、把放有1萬5千元的紅包交給鍾，期約鍾及其家屬支持。

今年6月與11月某日，候選人二度到將軍區范姓選民住處請託支持並協助拜訪其他選民，2次共交付1萬4千元給范民作為買票代價；今年8月初，候選人到永康區洪姓選民住處尋求支持及幫忙拜訪其他選民，並交付1萬元紅包給洪民；今年9月間，候選人到仁德區黃姓選民住處請託支持，也把1萬元紅包交給黃民。

檢方表示，候選人施余明知一、二審法官裁定都認定他涉賄選罪嫌重大，仍罔顧事實，於11月15日下午在其臉書公開稱「…，經檢調漏夜偵訊，調查無任何買票證據，法官最後判他無保請回，隔天週日他平安回家；檢方抗告，也被高分院駁回，…感謝主，他跟團隊已經沒事了，請大家放心」。這說法文章涉散布謠言與不實情事，意圖使候選人當選，除了選罷法投票行賄罪嫌，增加起訴1條散布謠言罪嫌。

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