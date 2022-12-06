「小桃子」疑被虐死今解剖 母泣求：希望保母至少判10年

涉嫌虐待「小桃子」致死的蔡姓保母已被羈押，「小桃子」希望她重判至少10年。（小桃子家屬提供）

2022/12/06 15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓保母（已經羈押），涉嫌虐待受託照顧的1歲女嬰「小桃子」，導致女嬰受嚴重腦部傷害，搶救24天不治，台中地檢署今天解剖「小桃子」，其母到場之後泣不成聲，她悲痛說，女兒的未來，葬送在此保母手上，希望這名施虐的保母，能至少從重判刑10年。

「小桃子」上月疑被蔡姓保母凌虐重傷，昏迷插管搶救24天，於本月3日拔管，「跟佛祖去修行」，台中地檢署已於上月23日，拘提蔡姓保母到案，依違反兒童及少年福利與權益保障法、對兒童傷害罪、重傷害致死罪，另外，她在「小桃子」育嬰APP，記載不實的照護狀況，試圖掩飾犯行，另涉業務上準文書登載不實罪，上月24日聲請羈押獲准。

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台中地檢署今天解剖時，「小桃子」之母相當哀傷，她說，今年8月間，將「小桃子」委託蔡女照顧，2個多月時間無異狀，到了上月（11月）3日，「小桃子」睡眠時間變長，比平時多一倍，呈現嗜睡症狀。

她說，「小桃子」在家中洗澡時，右耳看似瘀血，蔡女答覆說，「小桃子」沒有跌倒等異狀，不料，到了上月5日，「小桃子」嗜睡等症狀更嚴重，醫院電腦斷層檢查，發現「小桃子」顱內有新舊傷，治療24天，症狀愈來愈差，只能打點滴維持生命，「一個美好的未來，就斷送在保母的手中」。

「小桃子」的媽媽悲傷說，蔡女宣稱沒有對小孩子做不應該、不好的事情，實際上，檢方調查卻非如此，「小桃子」沒有健康活在人世間，她期盼蔡女能至少判刑10年。

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1歲「小桃子」疑受虐搶救24天不治，照片為生前可愛模樣。（擷取自臉書「清水小鎮」）

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