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    中部海巡再添新艦 1000噸「彰化艦」入列

    1000噸巡防艦彰化艦（CG1001），配備夜視系統及飛行甲板，並搭載中院開發的鎮海武器系統等，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，12月6日起正式服勤。（海巡署提供）

    1000噸巡防艦彰化艦（CG1001），配備夜視系統及飛行甲板，並搭載中院開發的鎮海武器系統等，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，12月6日起正式服勤。（海巡署提供）

    2022/12/06 14:47

    〔記者歐素美／台中報導〕海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造1000噸巡防艦彰化艦（CG1001），配備夜視系統及飛行甲板，並搭載中院開發的鎮海武器系統，還有熱顯像系統及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，今起正式服勤，為中部地區域執法、救生救難及國境防疫任務增添新能量。

    彰化艦於上個月18日航抵台中港隊部碼頭，經為期10天的接艦訓練，訓練期間航行至彰化外海進行各項專精訓練，今天經海巡署教育訓練測考中心評核通過，正式服勤。

    中部地區機動海巡隊表示，彰化艦為新造1000噸級巡防艦，不僅在設計上進行優化，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升。

    為強化蒐證及搜救能力，彰化艦設有夜視系統，可於惡劣海象下執行全天候監視作業，並配有飛行甲板，可供空勤總隊直昇機起降，進行人員運補及傷患後送作業；同時配備4支水平射程可達120米的高壓水砲，其中兩支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量，承擔我國藍色國土守護者的重責大任。

    彰化艦並搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力；同時搭配熱顯像系統及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務。

    中部地區機動海巡隊指出，彰化艦各項性能優化，可有效強化中部海域執法能量，保護我國漁民作業安全與執行海上救難任務。

    1000噸巡防艦彰化艦（CG1001），配備夜視系統及飛行甲板，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，12月5日起正式服勤。（海巡署提供）

    1000噸巡防艦彰化艦（CG1001），配備夜視系統及飛行甲板，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，12月5日起正式服勤。（海巡署提供）

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