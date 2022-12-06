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    首頁　>　社會

    「毒夫妻」組販毒集團 專賣花俏毒品咖啡包

    警方將余與張兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將余與張兩人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/06 14:51

    〔記者王冠仁／台北報導〕25歲余姓主嫌與22歲妻子，共組「小魚」販毒集團，他們是毒品中盤商，專門在北台灣地區將毒咖啡包批發給毒販；為了吸引顧客上門，還標榜「口味多、任你挑」。北市警士林分局接獲線報追查，趁2人外出準備交易時攔截逮人，當場在車上查獲500包毒咖啡包。

    余聲稱為了養小孩才販毒，還說自己1包毒咖啡賣200元是「薄利多銷」，警方痛斥他不思正途，將夫妻2人依毒品罪嫌送辦。

    警方調查，余姓男子與妻子住在苗栗地區，專門透過網路、通訊軟體販賣毒品咖啡包；為了攬客，他們還將用許多種各式花俏的外包裝，標榜「口味多、任你挑」。

    士林警方接獲線報、布線追查，上月30日趁他們從苗栗北上至桃園中壢地區與買家相約交易時，半途攔截逮人，並在車上查獲500包毒品咖啡包。

    據了解，余與妻子落網後，見警方查獲大量毒咖啡包，無法以「自用」來狡辯，只好承認販毒；余說，雖然同住的父母能幫忙照料小孩，但為了賺奶粉錢、尿布錢，才鋌而走險販毒。

    警方進一步追問毒品來源，他們卻不願配合透露。警方最後將2人依毒品罪嫌送辦，也將深入追查其上游來源。

    士林分局經連日整理卷證，於今天發布新聞稿公布此案，再次宣示毒品危害嚴重破壞社會秩序，「打擊犯罪、檢肅毒品」是當前重點工作，士林警方今年至今已查獲8200包毒咖啡包，總重量達3萬餘公克，會持續執行各式掃蕩，展現打擊犯罪之決心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮捕余嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕余嫌。（記者王冠仁翻攝）

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