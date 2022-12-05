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    台中1歲女童疑遭虐搶救24天不治 保母「寶寶日記」登載不實

    小桃子經搶救24天，仍在2日不幸離世，檢方將在本周解剖釐清死因。（資料照）

    小桃子經搶救24天，仍在2日不幸離世，檢方將在本周解剖釐清死因。（資料照）

    2022/12/05 19:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市1歲女嬰「小桃子」送托卻發生顱內出血昏迷情形，恐成植物人，案經檢方指揮警方上月23日將蔡姓保母拘提到案中，查出她曾在育嬰APP上記載不實照護狀況，試圖掩飾過錯，進一步聲押獲准，但女嬰在搶救24天後於本月2日不幸離世，檢方表示，當天立即前往相驗，預計本周內解剖釐清死因，嚴查究辦。

    上月18日，女嬰媽媽在民代陪同下控訴，女兒當月8日正常送到位在清水區的41歲蔡姓保母家，卻在當天下午3點多接獲保母電話告知女兒送急診，醫師診斷顱內有瘀血，經過二次手術，至今仍昏迷，醒來也可能成為植物人，但案發時的監視器已被刪除，保母疑有延誤就醫的狀況。

    而全案有諸多疑點，希望檢警與市府介入調查，當天在記者會上媽媽也打手機再次質疑保母，當天到底發生什麼事，保母則一再澄清，絕對沒有對女嬰施暴，也沒有刪除監視器，請媽媽相信她，由於女童媽媽不願見她，願意到警察局再跟媽媽解釋，並表示完全配合警方調查。

    但蔡女被查出照顧小桃子與另一名2歲兒童期間，將小桃子與2歲童獨自留在住處後外出，為掩飾其外出行為，竟於小桃子的「寶寶日誌」APP上，不實登載其相關照護情況，並在當日下午，疑傷害小桃子造成其有急性硬腦膜下血腫、無法自主呼吸等重傷害，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實。

    全案由台中地檢署檢察官楊順淑指揮清水警分局偵辦，上月23日拘提蔡姓女子到案，認定蔡女涉嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害罪，以及業務上準文書登載不實罪，24日向台中地院聲押獲准

    檢方表示，本月2日經由清水分局通報被害女嬰不幸死亡，當日立即前往相驗，女嬰致命傷以及確切死因仍無法確定，將在本周內進行解剖釐清死因，嚴查究辦，以慰死者及家屬，並保護兒少安全。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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