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    9旬翁長期照顧病妻 卻遭她推倒持刀猛刺心臟喪命

    桃園市王姓婦人涉嫌持刀刺殺九旬丈夫，桃園地檢署今天依家暴殺人罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市王姓婦人涉嫌持刀刺殺九旬丈夫，桃園地檢署今天依家暴殺人罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    2022/12/05 18:23

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市71歲王姓婦人患病長期服藥，今年8月2日下午涉嫌在蘆竹區家中浴室推倒高齡90歲蕭姓丈夫，持水果刀猛刺丈夫胸口傷及心臟，兒子回家發現老父倒臥血泊報警；王事婦應訊辯稱案發前吃藥精神恍惚而持刀刺人，且說詞反覆，檢方對她進行精神鑑定顯示未喪失辨識能力，桃園地檢署今偵結依家暴殺人罪嫌將她提起公訴。

    檢警調查，王姓婦人與蕭姓丈夫結褵多年育有2子，但二人分分合合一度離婚，2006年再婚住在蘆竹區一處社區。

    王婦因有酒精及藥物相關精神疾病，定期服藥控制，起居由丈夫照顧，今年8月2日下午她見丈夫在主臥房浴室內，卻突然動手然將他推倒在地，再到廚房拿水果刀折返，朝丈夫胸口猛刺傷及心臟右心室，蕭男因此當場死亡。

    案發後大兒子打電話返家無人接聽察覺有異，經聯繫弟弟返家查看，當晚6時40分到家赫然發現老父倒在浴室血泊中已無生命跡象，老母當時呆坐床上；警方接獲報案到場處理，調查後將王婦逮捕依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官相驗遺體後認為王婦涉嫌重大、訊後聲請羈押獲准。

    王婦應訊時先是辯稱案發前她服用助眠藥，不記得發生什麼事，後稱知道自己有將人推倒，並去廚房拿刀刺，「但覺得砍的是假人」，後來又改口稱說「不知道那個人是誰，才拿刀刺對方」。

    檢察官偵查時委託醫院對王婦進行精神鑑定，鑑定結果認為王婦雖然確實有服藥可能，但沒有足夠證據顯示她犯案時辨識能力有顯著降低，且對拿刀刺人的後果並無錯誤認知；檢方認為，王婦與蕭翁共同生活多年，平時雖偶有爭吵，但雙方並無深仇大恨，考量二個兒子不願主動提告深究，檢察官今偵結依家暴殺人罪將她起訴，並建請法院量處適切之刑。

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