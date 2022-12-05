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    斗南農會理事吳錦宗賄選遭解職 興訟請求停止執行被駁

    斗南農會理事吳錦宗（見圖）賄選遭解職，興訟請求停止執行被駁回。（資料照）

    斗南農會理事吳錦宗（見圖）賄選遭解職，興訟請求停止執行被駁回。（資料照）

    2022/12/05 17:28

    〔記者楊國文／台北報導〕雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗被檢舉在去年農會改選時賄選，被依農會法交付財物罪判刑5月、緩刑3年確定，遭農委會解職。吳錦宗不服遭解職處分，聲請停止執行，台北高等行政法院認為聲請無理由，裁定駁回；吳提起抗告，最高行政法院仍駁回抗告，全案確定。

    吳錦宗是次2021年1月18日登記參選雲林縣斗南鎮農會第19屆理事，並於同年3月2日當選。

    不過，檢方查出，吳錦宗在選舉過程中涉嫌賄選，觸犯農會法第47條的交付財物罪，被檢方起訴。法院認定，吳錦宗一時失慮觸法，且於偵審時坦承犯行，也有悔意，依農會法交付財物罪，判刑5月，得科罰金，宣告緩刑3年，全案於去年7月確定。

    農委會則依據檢方起訴吳錦宗涉賄選為由，依農會法第46條解除吳當選斗南鎮農會理事的職務。吳男不服遭解職，提起行政訴訟及聲請停止執行，至於本案訴訟部分，由台北高等行政法院審理中。

    有關聲請停止執行部份，吳男主張撤職處分違法。吳男指出，農委會在判決確定前，已經依農會法第46條、20條、15條等規定，在去年5月4日將他解職，並請雲林縣府輔導斗南鎮農會辦理褫補事宜，此項解職與農會法不符，已明顯違法，使他的名譽、聲望遭到減損，而侵害其人格權，應在本案行政訴訟確定前停止執行。

    台北高等行攻法院認定，農會是我國重要的農民團體，受政府委託執行公糧收賄、農民健康保險、政策性農業專案貸款等多項重大農業政策，且農會信用部屬政府特許經營的農業金融業務，具金融機構性，各級農會每年接受農委會各項補助及信用部專案農貸補貼高達40億餘元，重要性不言可喻。

    農會理事身則身居決策體系高位，其誠信、品德與廉潔相當重要，賄選者若覬覦農會權力與財物，其進入農會決策體系，除影響農民權益外，更造成農會名聲與誠信嚴重受損，並影響農會選舉的公正性，顯然對於農會法相關會員代表、理監事候選人資格維護的公益秩序有重大影響，因此此案不符合停止執行的要件，今年8月31日裁定駁回。吳男不服，提起抗告。

    最高行政法院認定，台北高等行政法院裁定並無違誤，吳男抗告沒有理由，因此駁回抗告案，全案確定。

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