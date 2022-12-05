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    苗縣銅鑼民宅火警3姊弟身亡 徐耀昌上香允全力協助處理善後

    苗栗縣銅鑼鄉民宅火警3姊弟身亡，苗栗縣長徐耀昌（右一）與議長鍾東錦（左一）前往上香，並致贈家屬慰問金。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣銅鑼鄉民宅火警3姊弟身亡，苗栗縣長徐耀昌（右一）與議長鍾東錦（左一）前往上香，並致贈家屬慰問金。（苗栗縣政府提供）

    2022/12/05 15:59

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉永樂路一透天厝住宅3日發生火警，造成就讀國中、小學的三姊弟吸入過多濃煙身亡，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人今（5日）上午至靈前上香、致贈慰問金，並指示相關單位協助善後事宜。

    3名死者分別為就讀特教學校九年級的姐姐、就讀銅鑼國小5年級的弟弟及3年級的妹妹。

    徐耀昌今天會同鍾東錦、銅鑼鄉代會主席劉樹生、副主席陳祁、縣府消防局長匡夢麟、社會處長楊文志、教育處長葉芯慧等人至銅鑼鄉雙峰葬儀社上香致哀，並致贈慰問金，盼家屬節哀。

    銅鑼國小校長謝美桃指出，就讀該校的兄妹2人在校內時常熱心幫助、照顧天使班的學生，分別在去年及今年獲選愛心學生，接受縣長頒獎表揚，都乖巧懂事。

    苗縣府社會處初步了解，在這場火災中罹難的3姐弟妹，因父母離異，平常由祖父母照顧，家庭經濟收入多仰賴祖父母退休金及外燴收入勉強維持，由於後續尚須支付房屋修繕及喪葬等費用，因此啟動災害死亡救助等措施，協助暫度難關。

    徐耀昌則指示相關局處協助家屬申請急難救助等災害救助補助，並協助申請學生保險理賠等，以減輕家中經濟負擔。

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