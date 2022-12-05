為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警察風紀案接連爆發 黃明昭：一定會嚴加查辦

    警政署長黃明昭今天前往立院備質詢。（記者王冠仁翻攝）

    警政署長黃明昭今天前往立院備質詢。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/05 12:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕警政署長黃明昭今天早上前往立法院備詢，民進黨籍立委羅美玲提到，近來接連爆發警官上招待所、涉賭等風紀案件，但警政署相關教育訓練的費用並沒有減少編列，未來該如何因應？對此，黃明昭說，針對警界的風紀案，一旦查獲不法，一定會嚴加查辦，追究責任，未來也會強化警察的法紀教育，展現警方整治風紀的決心。

    黃明昭說，一再發生風紀案，確實會讓民眾對警察的觀感不好，也抹煞了其他認真和努力的同仁。只要警界一旦發生風紀案，警方一定會查究到底、絕不護短。

    黃明昭也強調，不論是警官或是基層員警，其所屬主管應該要克盡主管責任，平時要多關懷、關心、掌握同仁各方面的狀況，如果有相關狀況才能及早掌握，避免同仁涉及風紀案，未來也會朝這方面來推動，進一步杜絕風紀案發生。

    立委羅美玲還提到，先前北市警保防科長林基田公務手機遭盜用，傳訊息給民意代表，是否警方的資安管控有問題？

    對此，黃明昭則說，依據警方的資安規定，公務手機不能留存重要資料、安裝不相關的軟體、在公共場域也不能使用wifi來傳送機敏資訊。警方也會針對社交方面來演練，藉由傳送電子郵件、簡訊、網路連結，如果有同仁點選就是失敗，警方會進行懲處跟檢討。初步了解，林基田應該是用公務手機點選了來路不明的網址，才會遭駭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警官過往應酬賭博畫面接連被爆出 警政署長：絕不護短、從重究辦
    2022/11/09 11:10

    警官過往應酬賭博畫面接連被爆出 警政署長：絕不護短、從重究辦
    黃明昭弔念三重猝死警 妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦…
    2022/10/03 20:30

    黃明昭弔念三重猝死警 妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦…

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    黃明昭慰勉竹市警辛勞 指導查賄制暴營造乾淨選風
    2022/09/27 17:01

    黃明昭慰勉竹市警辛勞 指導查賄制暴營造乾淨選風
    警政署今舉行秋祭典禮 弔祭警察英靈
    2022/09/27 12:49

    警政署今舉行秋祭典禮 弔祭警察英靈

    鶯歌T.I.M.E.成果展 嘉年華12/17-18熱鬧登場
    升任署長後首次回娘家 黃明昭視察彰縣警局「感覺很親切」
    2022/09/23 16:34

    升任署長後首次回娘家 黃明昭視察彰縣警局「感覺很親切」
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播