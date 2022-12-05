警察風紀案接連爆發 黃明昭：一定會嚴加查辦

警政署長黃明昭今天前往立院備質詢。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/05 12:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署長黃明昭今天早上前往立法院備詢，民進黨籍立委羅美玲提到，近來接連爆發警官上招待所、涉賭等風紀案件，但警政署相關教育訓練的費用並沒有減少編列，未來該如何因應？對此，黃明昭說，針對警界的風紀案，一旦查獲不法，一定會嚴加查辦，追究責任，未來也會強化警察的法紀教育，展現警方整治風紀的決心。

黃明昭說，一再發生風紀案，確實會讓民眾對警察的觀感不好，也抹煞了其他認真和努力的同仁。只要警界一旦發生風紀案，警方一定會查究到底、絕不護短。

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黃明昭也強調，不論是警官或是基層員警，其所屬主管應該要克盡主管責任，平時要多關懷、關心、掌握同仁各方面的狀況，如果有相關狀況才能及早掌握，避免同仁涉及風紀案，未來也會朝這方面來推動，進一步杜絕風紀案發生。

立委羅美玲還提到，先前北市警保防科長林基田公務手機遭盜用，傳訊息給民意代表，是否警方的資安管控有問題？

對此，黃明昭則說，依據警方的資安規定，公務手機不能留存重要資料、安裝不相關的軟體、在公共場域也不能使用wifi來傳送機敏資訊。警方也會針對社交方面來演練，藉由傳送電子郵件、簡訊、網路連結，如果有同仁點選就是失敗，警方會進行懲處跟檢討。初步了解，林基田應該是用公務手機點選了來路不明的網址，才會遭駭。

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