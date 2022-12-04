台中1歲女童疑遭保母施虐不治 社會局：保母登記證已撤銷

女童小桃子創傷性硬腦膜出血，２次手術後仍昏迷不醒。（立委辦公室提供）

2022/12/04 18:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中清水區1歲女童「小桃子」上月疑遭蔡姓保母凌虐顱內出血昏迷不醒，送醫插管，女童媽媽昨臉書發文證實指女兒經搶救24天仍傷重在2日「跟佛祖去修行」，中市社會局回應，媽媽做拔管決定前有先打電話給社會局督導「做這樣的決定是捨不得看孩子這麼辛苦」，督導肯定媽媽做這個決定不容易的心情，通完電話之後隔天就接到醫院通知孩子過世的消息。

「小桃子」疑遭蔡姓保母施虐致重傷送醫昏迷插管，「小桃子」媽媽於上月8日在民代陪同下召開記者會揭露保母惡行，檢警於上月23日拘提蔡姓保母，認為其涉嫌對兒童傷害等罪嫌，向法院聲押獲准。

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社會局說，案發後社工持續關懷家屬，保持聯繫，這兩天先不打擾媽媽，週一會再聯絡關心媽媽，未來將繼續陪伴家屬，陪同家屬渡過難熬的哀慟，了解喪葬是否有需協助。

社會局表示，社會局基於地檢署及法院羈押保母的理由至為明確，依據兒少權法，已撤銷其保母登記證，無法再收托，社會局也收到女嬰在中國醫藥大學附設醫院的傷勢鑑定複評報告也送交給檢方，對於保母涉虐，社會配合協助檢方調查，未來將依檢方起訴書內容及行政調查结果，依法裁處。

上月小桃子的媽媽在立委張廖萬堅及議員林祈烽陪同下開記者會控訴虐嬰及質疑盧市府處理態度消極，林祈烽聽到小桃子過世消息，感到悲慟萬分，希望小桃子能無病無痛的到天堂當一個快樂的小天使，他再重批盧市府和社會局，媽媽市長任內再度發生嚴重的兒虐案件，質疑盧市長你清醒了嗎？市府具體防制兒虐措施到底是什麼？實在令人心痛與遺憾。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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