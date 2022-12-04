忘了「電眼」24小時無休 男子一早夾娃娃機店「挖」幣被逮

李男疑似忘了店家有24小時不休息的「電眼」，就大剌剌蹲、跪下去開始挖錢。（警方提供）

2022/12/04 17:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕22歲李姓男子疑似以為夾娃娃機店深夜時段防竊較嚴，改在一大清早帶著螺絲起子進入，然後大剌剌在24小時無休的「電眼」前蹲下開始挖機台和兌幣機內的零錢，總共得手4000多元！落網後他還天真喊派出所所長「哥」求饒直嚷「這我可以放回去」、「這我放回去好不好？」，惹得所長忍不住大喊「別叫我哥啦！」訊後被依加重竊盜罪嫌移送法辦。

警方從被害店家提供的影像畫面等發現，待業中的李男早在今年8月中就曾去被害店家「挖」過錢，沒想到他11月30日一早又跑去偷。警方研判是認為看準這類的店家無人看管店面，通常又鎖定深夜時段加強防竊，才會選在一大清早、大家都忙著趕上班的時段潛入犯案。

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警方說，事發當天早上業者透過遠端監控系統發現，李男一身黑衣、黑帽、蒙著口罩，把自己遮得嚴嚴實實的進入店內，然後這個機台看看、那個機台望望，最後挑中其一蹲下身體甚至乾脆跪在地面就「工作」起來。

員警獲報到場，果然發現李男行跡詭異，經盤查，從他身上起獲新台幣4000多元與犯罪工具螺絲起子1支。李男見苗頭不對，先是跟員警說「沒事」、「這我可以放回去」、「這我放回去好不好？」企圖求饒，惹得所長3連吼「坐下」、「坐下」、「坐下」！他又不死心地喊了所長一聲「哥」，讓所長更是忍不住怒回「別叫我哥啦！」讓聞者啼笑皆非，最後被依加重竊盜罪嫌送辦。

李男（右）落網後揮手跟警方說「沒事」、「這我放回去好不好？」（警方提供）

新竹縣警方從李男處起獲他從夾娃娃機店家所偷挖得的零錢共4000多元。（警方提供）

警方當場查扣到的李男「挖錢」工具。（警方提供）

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