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    假桌遊店真麻將館！警逮20賭客查扣44萬賭資全送辦

    新北市政府警察局中和分局上月30日晚間持票前往轄內中正路某桌遊店查緝，逮獲16名賭客、3名負責人及1名工作人員，並查扣賭資籌碼及抽頭現金共44萬餘元。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市政府警察局中和分局上月30日晚間持票前往轄內中正路某桌遊店查緝，逮獲16名賭客、3名負責人及1名工作人員，並查扣賭資籌碼及抽頭現金共44萬餘元。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/10/05 23:48

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局中和分局日前接獲情資，指轄內中正路一間桌遊店是掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，警方連日蒐證後，掌握該賭場以打麻將贏取點數再換取商品的名義來規避警方查緝，實質卻供賭客以點數換取金錢並收取抽頭金方式經營賭場，上月30日晚間持票前往查緝，逮獲16名賭客、3名負責人及1名工作人員，並查扣賭資籌碼及抽頭現金共44萬餘元，警詢後將負責人及工作人員依刑法賭博罪嫌移送法辦，賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。

    中和警分局獲報，在中正路上某桌遊店疑似假藉經營從事賭博，立即指派轄區派出所員警前去蒐證，並向新北地方法院聲請搜索票獲准。

    中和偵查隊和員山所共組專案小組，上月30日晚上10點到桌遊店外埋伏，入內查獲現場負責人陳男、李男、一位工作人員、現場賭客16人，並通知實際負責人鄭男到場，起獲賭金新台幣44萬餘元，內含籌碼34萬餘元、抽頭現金2萬餘元、賭資現金8萬餘元以及賭博器具麻將4副、風圈骰子4顆、牌尺16支。

    警方後續依法將20人帶返偵辦，他們對賭博情事坦承不諱，全案詢後將桌遊店4人依違反刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另將16名賭客依違反社會秩序維護法送辦裁罰。

    中和警分局日前接獲情資，指轄內中正路一間桌遊店是掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，警方連日蒐證，請搜索票入店逮人。（記者闕敬倫翻攝）

    中和警分局日前接獲情資，指轄內中正路一間桌遊店是掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，警方連日蒐證，請搜索票入店逮人。（記者闕敬倫翻攝）

    中和偵查隊和員山所共組專案小組到桌遊店埋伏，持票入店起獲賭金44萬餘元以及賭具等。（記者闕敬倫翻攝）

    中和偵查隊和員山所共組專案小組到桌遊店埋伏，持票入店起獲賭金44萬餘元以及賭具等。（記者闕敬倫翻攝）

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