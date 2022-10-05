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    誤認通緝犯烏龍下週調解 新北警局長再次道歉、爭取諒解

    黃姓男子被新北市三重警分局誤認為通緝犯，並於逮捕時造成黃男身體多處受傷，新北市警局黃宗仁今天再向黃男道歉。（資料照）

    黃姓男子被新北市三重警分局誤認為通緝犯，並於逮捕時造成黃男身體多處受傷，新北市警局黃宗仁今天再向黃男道歉。（資料照）

    2022/10/05 17:10

    〔記者姚岳宏／新北報導〕有關日前新北市警三重分局永福所員警因盤查黃姓民眾，發生錯認通緝犯，逮捕過程中又因拉扯造成黃男受傷，引發外界議論，新北市警局長黃宗仁已在第一時間，向當事人致意慰問及道歉，表示不管是市民或是警察若有受害，警察局長理當應負最大責任，黃宗仁也說，會找時間再向當事人致意。

    黃宗仁表示，治安很重要，警察很辛苦，但是對就是對、錯就是錯，警察有錯當然應該負責、當然應該要澈底清查，有疏失定要追究責任，絕不護短；黃宗仁強調，同仁有錯，「我一定一同面對，責任來我就扛，絕不逃避，勇於面對」。

    新北市警局表示，案發當下已由轄區三重分局副分局長，公開向受傷民眾黃先生及社會大眾致歉，並立刻將2位員警主動函送新北地檢署偵辦，且將員警從重各記過1次並調職處分，所長連帶處分申誡2次，後續將靜待司法調查結果後再另行議處，絕不姑息庇縱。

    市警局長黃宗仁也於上月26日，在警政署督察室主任張榮興的見證下，親自到場向黃民致意、致歉及慰問，與黃民相談一小時，已表達歉意並會積極關懷和絕對會秉公處理的立場。

    新北警方表示，從事發迄今已向黃民關懷慰問9次，當事員警並已於9月29日至三重區調解委員會申請調解，預計於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。

    對於此次事件引起警民關係緊張，新北市警局再次表達至深歉意，並將痛定思痛、深切檢討改進，持續加強教育所屬同仁嚴守法紀、遵行相關法令程序，正確執法，謹慎言行，避免類似案件再發生。

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