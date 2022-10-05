陳其邁「超前佈署」開罰市民未戴口罩 法官撤罰：中央未授權地方

高雄市長陳其邁去年5月強制市民外出務必戴口罩，沒帶就開罰，結果被法官打臉撤銷罰單。（翻攝陳其邁臉書）

2022/10/05 14:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年5月台灣爆發本土武漢肺炎疫情，市長陳其邁於5月19日防疫會議記者會宣布，高雄市民只要沒戴口罩出門就要罰3千元，高市警察局配合防疫政策，「鼓勵」員警上街取締，「取締一件未戴口罩就可以記一支嘉獎」，員警卯起來狂開單，但有民眾被罰不服提行政訴訟，法官認為中央28日才開罰，沒有提早授權給地方，因此認定高市府開罰無理，撤銷這張罰單。

判決指出，去年5月國內本土疫情增溫，高雄市防疫進入準三級警戒，陳其邁於5月19日防疫會議記者會宣布，若民眾不戴口罩出門，已授權各局處進行開罰，並強調通過自治條例，可處3千至1萬5千元罰金。

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高市各局處接到上級指令後，以高市警察局最為積極，19日市長剛宣布完就開出331件罰單，更鼓勵員警「取締一件未戴口罩就可以記一支嘉獎」，比抓酒駕還好賺，統計5月19日至28日，高市警方共開出3196罰單，加上高市府各局處的努力，總計開出至少逾4千張罰單。

住在苓雅區的蔡姓市民，22日僅因走出家門口看油漆乾了沒，沒戴口罩就被員警開罰3千元，蔡男不服提行政訴訟，認為行政院衛生福利部21日公告，指28日前若有違反「外出時全程佩戴口罩」的防疫措施應先勸導，勸導不聽者再予以開罰，他認為中央和地方防疫標準不一致，應該是要先勸導才能開罰，高市府開罰無理，請求撤銷罰單。

高雄地院審理時，商市衛生局辯稱，高雄市民除須遵守衛生福利部公告的疫情警戒標準外，同樣不得違反高市府所公布的防疫措施，違反者即應受罰，市府沒有訂定勸導不聽才得以處罰的條文，強調開罰有理。

但法官查出，5月19日當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中並未授權各地方政府可以自行決定民眾外出未佩戴口罩的處罰要件，更沒有授權地方政府能夠提早開罰，因此認定高市衛生局開罰無理，撤銷這張罰單。

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